Valoració positiva dels economistes a la llei òmnibus que augmentarà l'oferta de pisos de lloguer

Andorra la VellaTot i els dubtes que produeix la gestió dels pisos buits, els economistes valoren positivament l'aprovació de la llei òmnibus. Així ho declara el degà del Col·legi d'Economistes, Antoni Bisbal, davant els micròfons d'RTVA. Principalment perquè farà disminuir el preu dels lloguers a partir d'una major oferta.

Això sí, Bisbal també afegeix que "com a totes les normes, a l'hora d'implementar-les i posar-les en marxa hi haurà aspectes favorables i altres que no ho seran tant". Entenen que si la intervenció governamental s'estira massa en el temps, podria provocar distorsions en el mercat. Tot i això, el punt més favorable seria que arribin els 2.000 pisos buits al mercat.

Pel que fa al percentatge d'habitatge protegit i social sobre el parc total d'habitatge, arribar als números de la resta d'Europa resultarà impossible sense renovar els lloguers més enllà del 2027, que és quan acaba la pròrroga actual.