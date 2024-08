Els vols a Madrid i Palma seran gestionats per Air Nostrum

Andorra la VellaLa companyia encarregada d'operar els nous vols a Palma i Madrid des de l'aeroport d'Andorra-la Seu serà finalment Air Nostrum. Així ho ha anunciat aquest dijous el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui també ha avançat que la primera ruta que s'activarà serà la de les Illes Balears, amb el primer vol programat pel 28 de setembre. "La primera part de l'adjudicació del nou contracte se centra exclusivament en Palma de Mallorca, on destinarem 220.000 euros" ha concretat, Forné, tot recordant que el Govern ha recuperat la inversió de la prova pilot en aquesta destinació, gràcies a l'èxit assolit amb un 70% d'ocupació mitjana en els vols. "Farem 14 setmanes d'operació, amb dues freqüències diàries de dimarts a dissabte i, a partir de novembre i desembre, operarem també els caps de setmana, tal com vam fer durant la prova pilot. Aquest model ha estat possible gràcies a la negociació, i ens han indicat que està funcionant molt bé" ha afegit, el secretari d'Estat.