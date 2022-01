BarcelonaEls furts que pateixen petits comerços, supermercats i grans superfícies suposen un 1% de les vendes anuals a Espanya, o el que és el mateix: unes pèrdues de 1.800 milions d’euros, segons dades de l’associació de fabricants i distribuïdors (Aecoc). Fins al novembre del 2021 es van cometre gairebé 30.000 fets delictius en comerços a l’Estat, segons dades policials que es van donar al 24è congrés de l’Aecoc. A l’espera de les xifres definitives, es calcula que l’any es va tancar amb números similars als del 2020, quan hi va haver gairebé 33.500 furts. ¿Però quins són els productes que més es van robar en els establiments d’alimentació, l’any passat? L’empresa STC Nedap Chromiu, especialitzada en elements de seguretat per combatre aquest tipus de furts, ha elaborat un llistat.

1.- Begudes alcohòliques

Les begudes alcohòliques ocupen tradicionalment la primera posició. Se’n furten de tot tipus, des de vins i ginebres fins a vins escumosos o whisky. El gran consum durant dies de celebracions, com les festes de Nadal, el seu alt preu i la seva facilitat per revendre-les fan que encapçalin el rànquing.

2.- Ibèrics i curats

El segon article més desitjat pels lladres són els productes ibèrics i curats. Entre els que més es pispen hi ha sobres de pernil i llom ibèric, trossos o peces completes de formatge i fins i tot pernils sencers. A banda dels furts, també és habitual intercanviar etiquetes amb productes més econòmics per pagar menys quan es passa per caixa.

3.- Productes d’afaitar

Els articles d’afaitar estan en tercera posició. Els més habituals són els recanvis de les fulles d’afaitar, tant masculines com femenines. “La seva mida petita, juntament amb el seu alt valor i demanda, afavoreix un furt massiu per després poder revendre-les”, assegura STC Nedap Chromium.

4.- Xocolata

Als autors dels furts també els agraden els dolços, perquè en quarta posició hi ha la xocolata. Aquí els robatoris no es concentren en un article determinat, sinó que desapareixen de les prestatgeries xocolates de tot tipus i gustos. Per Nadal s’incrementa el furt de determinades barres de torrons d’alta qualitat.

5.- Càpsules de cafè

Els robatoris de càpsules han crescut tan ràpid com la irrupció d’aquest tipus de producte als supermercats. Les que abans desapareixen, també sobretot durant les festes de Nadal, són les de marques de fabricants.

6 i 7.- Gelats i conserves selectes

És el primer cop que els gelats apareixen en el top ten de la llista d’articles més robats de STC Nedap Chromium, i ho fan en la sisena posició. El motiu és que han deixat de ser un producte de consum estacional. Igual que les begudes alcohòliques, són productes que un cop robats s’acostumen a revendre. Pel que fa a les conserves selectes, que són les setenes més furtades, les que més desapareixen són les escopinyes, la tonyina i les anxoves. “Són productes cars, petits i fàcils d’amagar”, apunten des de STC Nedap Chromium.

8 i 9.- Piles i cura personal

Les piles, que estan en vuitena posició, són un clàssic de la llista. Se’n pispen de tot tipus, des de les de botó fins a les més grans. En canvi, entre els articles de cura personal, els furts es concentren en perfums i colònies, desodorants i cremes de tractament de bellesa.

10.- Maquillatge

Tanca el top ten el maquillatge: pintallavis, esmalt d’ungles, llapis per als ulls... Tots són productes petits, de preu elevat i fàcils de robar.

“On més fets delictius es produeixen és a les grans superfícies”, assegura el director de prevenció de la pèrdua desconeguda d’Aecoc, Alejandro Sánchez. El portaveu de l’entitat apunta que una de les claus per erradicar aquest tipus de delinqüència és que el codi penal torni a castigar la multireincidència (un mínim de quatre furts) amb penes de presó de fins a 3 anys. Un fet que es contemplava en la reforma penal del 2015 però que una sentència del Suprem va invalidar el juliol 2017. “Durant el temps que va estar en vigor, els furts es van reduir un 20%”, assegura Sánchez. L’altra clau és aconseguir generalitzar la denúncia in situ i fer un judici ràpid perquè posteriorment no hi hagi problemes per localitzar l’autor