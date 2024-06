3.000 participants en la prova referència per la Trail Montblanc

OrdinoL'UTMB Trail100 Andorra ha presentat aquest divendres la 4a edició que es viurà al país amb sis distàncies d'entre 10 i 105 quilòmetres i novetats en el sistema de puntuació, on els guanyadors es podran classificar per a la prova de referència a la Trail Montblanc 2025. Així doncs, del 14 al 16 de juny es reuniran més de 2.800 participants de 55 nacionalitats a la parròquia d'Ordino, unes xifres d'èxit segons han qualificat la cònsol major de la parròquia, Maria del Mar Coma, i el ministre de Turisme, Jordi Torres. "Són tres dies per compartir una experiència única que atreu a corredors de tot el món" ha explicat Coma, donant a conèixer que les inscripcions en les tres distàncies més llargues es van tancar en vuit setmanes. Una cita que en només quatre anys s'ha consolidat al país i que no para de créixer en repercussió i participació.