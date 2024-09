Aterra el 'Drift' al Circuit d'Andorra Pas de la Casa

Andorra la VellaAquest cap de setmana, el Circuit d'Andorra Pas de la Casa acollirà el tercer round del Campionat d'Espanya de Drift 2024, un esdeveniment que promet ser d'alt voltatge. Amb més de 80 pilots inscrits provinents d'Espanya, Itàlia i França, dividits en dues categories (Semi Pro i Pro). A més, l'esdeveniment comptarà amb la presència de representants de diversos països de la FIA Motorsport Games.

Un dels atractius principals serà la participació dels tres primers classificats del campionat francès de Drift, Jason Banet, Mathias Locatelli i Anthony Rocci, que competiran en la màxima categoria del Drift Spain. Curiosament, cap d'ells lidera el campionat espanyol en aquests moments, però tots tres tenen opcions matemàtiques d'endur-se el títol, fet que intensifica la competició. Mai abans cap pilot ha aconseguit proclamar-se campió d'Espanya i de França de Drift en el mateix any, fet que afegeix encara més emoció.

El Circuit d'Andorra Pas de la Casa, situat a 2.400 metres sobre el nivell del mar, és el circuit permanent més alt del món, superant fins i tot l'Autòdrom Hermanos Rodríguez de Mèxic. Aquest traçat versàtil ofereix infinites possibilitats gràcies a les seves configuracions adaptables, amb xicanes i corbes que poden ser modificades segons les necessitats de cada competició. Tot i que és conegut principalment per les seves curses sobre gel i neu, aquest cap de setmana serà la primera vegada que s'hi celebrarà una competició oficial de drift.

Categoria Pro

A la categoria Pro, s'espera una lluita aferrissada entre pilots com el campió vigent d'Espanya, Rubén Bolaños, així com altres grans noms internacionals com Raman Kadratsenka o Alex Gritti. Amb menys de 40 punts de diferència entre els sis primers classificats, la competició es presenta més ajustada que mai.

Categoria Semi Pro

En la categoria Semi Pro, els pilots espanyols com Adrián Cabanillas, Pablo Vélez, Xavi Pardos i Mikel Aragunde es disputaran el lideratge, amb menys de 50 punts de diferència entre els set primers. Aquesta categoria és especialment competida, amb un grup de pilots francesos que també aspiren al títol.

Aquest esdeveniment marca un moment històric per al Drift Spain, ja que serà la primera vegada que un campionat d'Espanya de Drift es disputa fora del territori nacional, seguint els passos d'altres competicions com el Campionat d'Espanya de GTs, que ha celebrat proves a Portugal.