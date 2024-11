Com és la casa del campió del món de MotoGP a Andorra?

Andorra la VellaJorge Martín, pilot madrileny i recent campió del món de MotoGP 2024, és una de les figures més rellevants del motociclisme internacional. Amb només 26 anys, ha assolit el cim de la màxima competició i ha captivat el món no només pel seu talent a la pista, sinó també pel seu estil de vida i la seva elegància personal. Resideix a La Massana, on ha creat una llar que combina funcionalitat, disseny contemporani i detalls que reflecteixen el seu caràcter i els seus èxits professionals.

Un disseny que combina modernitat i calidesa

La casa de Jorge Martín destaca per una estructura arquitectònica moderna amb sostres esquerdillats que aporten un aire fresc i dinàmic. Les estances estan dissenyades per maximitzar la llum natural, gràcies a grans finestrals que connecten l’interior amb l’entorn privilegiat dels Pirineus.

El saló, punt central de la casa, ofereix una atmosfera càlida i sofisticada amb un mobiliari seleccionat amb molta cura. Un sofà de tons beix amb una extensió tipus chaise longue convida al relax i la contemplació, mentre que les parets blanques contrasten amb els estants cúbics d’acabat fosc, on Jorge exposa els seus trofeus de manera original i minimalista. Aquesta elecció trenca amb les tradicionals vitrines de vidre, oferint una solució pràctica i estètica que suma verticalitat i dinamisme a l’espai.

Materials naturals a la llar

El menjador és un clar exemple de com la llar del pilot integra elements naturals en la seva decoració. Situat al fons del saló, la taula de fusta massissa destaca per la seva calidesa i senzillesa, harmonitzant amb el parquet de la casa i l’entorn muntanyós d’Andorra. Segons el mitjà especialitzat Interiores, la seva ubicació estratègica permet gaudir de la llum natural que entra pels grans finestrals, creant un espai acollidor i funcional per a reunions amb amics o moments més íntims.

A la cuina, Martín aposta per una estètica neta i minimalista. Les parets llises i blanques s’integren amb mobiliari de tons similars, oferint una imatge impecable i contemporània. Les llums integrades al sostre aporten una il·luminació subtil i uniforme, mentre que petits detalls com una planta decorativa afegeixen un toc de vitalitat i frescor.

Un refugi a les Golfes

Un dels racons més personals de la casa és una de les golfes, que Jorge ha transformat en un espai multifuncional. Amb un gran sofà gris fosc, aquest racó esdevé perfecte per a moments de desconnexió o per reunir-se amb amics. Les finestres del sostre inclinat estan revestides de fusta, no només pel seu atractiu estètic sinó també per les seves propietats aïllants, ideals per mantenir una temperatura confortable durant tot l’any.

Combinant utilitat i disseny en una zona que reflecteix la calma i serenitat necessàries per a la seva intensa carrera esportiva. El dormitori de Jorge Martín segueix la línia de simplicitat i elegància que caracteritza la resta de la casa.

Tot i no ser molt ampli, és un espai que optimitza cada metre quadrat amb els elements justos. La llum natural inunda l’habitació gràcies als finestrals inclinats, mentre que el contrast entre les parets blanques i les rajoles negres del terra aporta caràcter i modernitat.

La roba de llit de color vermell trenca la neutralitat de l’espai, afegint un toc de personalitat i energia. Detalls senzills com una repisa improvisada al radiador per col·locar sabates demostren l’enginy i la creativitat del pilot a l’hora d’organitzar el seu espai personal.