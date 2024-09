Copa del Món de BTT garantida a Andorra pel 2025 i 2026

Andorra la VellaPal Arinsal ha posat avui el punt final a uns excel·lents Campionats del Món UCI de BTT 2024. L'estació ha acollit aquesta setmana els millors riders del món, que han ofert moments per a la història de les dues rodes en les 17 finals que s'han disputat entre dimecres i avui, i tant els mateixos ciclistes, com els seus equips, com l'UCI han lloat la gran organització dels Mundials per part de Pal Arinsal, la Massana i Andorra, que novament han demostrat tenir la capacitat per acollir esdeveniments internacionals de primer nivell. "Hem tingut una molt bona acceptació per part del públic d'aquests mundials. Només hem rebut felicitacions de part de tothom, començant pels ciclistes de l'UCI, que se senten com a casa quan venen aquí a Andorra", ha assenyalat la cònsol major de la Massana, Eva Sansa. Per la seva part, el director general dels Campionats del Món UCI de BTT 2024 i de Pal Arinsal, Josep Marticella, ha destacat que "amb tota la modèstia i humilitat, ens hem de posar una nota alta, perquè l'UCI ens ho ha dit, i els equips i competidors així ho han valorat també. Em quedaria amb això, aquesta nota que ens posen des de fora". A més Marticella ha afegit que "la nota final la posarem valorant el retorn econòmic i mediàtic, que el presentarem en el seu moment de manera calmada i ben feta".

Josep Marticella també ha confirmat que Pal Arinsal continuarà formant part del calendari de les World Series els dos pròxims anys, a falta que el calendari es faci oficial. "Estem amb ganes de seguir i en volem més. No ens podem quedar aquí. El 2025 i el 2026 hi haurà Copes del Món, no pot ser d'una altra manera, hem de seguir. No s'entén un circuit de la Copa del Món sense la presència de Pal Arinsal. Nosaltres seguirem treballant i vindran nous reptes", ha assegurat.

Un bon exemple i nova demostració de la gran capacitat per organitzar aquest tipus d'esdeveniments mundials ha estat l'adaptació de les curses del cross-country olímpic d'avui davant la previsió de tempesta elèctrica a primeres hores de la tarda, que posava en perill el desenvolupament normal de les curses. Per aquest motiu, ahir al vespre es va optar per avançar les proves i unir les dues categories femenines en la mateixa franja, així com reduir una volta a les inicialment previstes. "No hi ha mal que per bé no vingui i l'UCI ens ha comentat que aquest format no està malament, amb curses curtes i més explosives. S'han viscut grans moments i unes curses espectaculars. L'UCI se'l plantejarà perquè ha funcionat bé i és una aportació que hem fet nosaltres", ha destacat el director general dels Mundials. En aquest sentit, ha assenyalat també que "ha estat una setmana de prendre moltes decisions i crec que el gran percentatge d'aquestes, hem pres les correctes, així ens ho ha comunicat l'UCI".