Les entitats esportives poden sol·licitar les subvencions per al curs 2024-2025 fins al 9 d’octubre

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa una nova convocatòria de subvencions per al curs 2024-2025. Els ajuts van destinades a les entitats que organitzen i promocionen activitats esportives a la parròquia amb una durada anyal o puntual i que incideixin en la creació i l’enfortiment de l’esport de base, el suport a l’esport de competició, les xarxes associatives, les relacions ciutadanes mitjançant l’activitat física i esportiva i la integració social per mitjà de l’esport.

La convocatòria s’ha obert aquest dijous, 19 de setembre, i les entitats poden sol·licitar les subvencions fins al 9 d’octubre. El Comú d’Andorra la Vella destina una partida de 461.721 euros. L’import s’ha anat incrementant de manera anual amb l’objectiu de donar impuls i suport a les associacions esportives, les tenen un gran pes en el teixit comunitari de la parròquia. Concretament, poden sol·licitar els ajuts els clubs esportius, les seccions d’acció esportiva i les agrupacions esportives sense ànim de lucre que estiguin inscrites al Registre Comunal d’Associacions i que duguin a terme l’activitat per la qual es demana la subvenció a i per a la parròquia.

El dimecres, a les 19.30 h, una trentena d’associacions es van desplaçar al Centre de Congressos per assistir a la reunió informativa per a les entitats interessades per tal d’exposar i explicar les bases de la nova convocatòria, la qual ha registrat algunes variacions. Durant la trobada també es van resoldre tots els dubtes tramesos per les associacions referents al procediment de sol·licitud.

Programes esportius

La convocatòria de subvencions per al curs 2024-2025 s’adreça a activitats que s’ofereixen en horari extraescolar i/o durant el període de vacances. Els programes que es plantegen enguany són:

Programa 1 – Promoció de l’esport en edat escolar i esport jove: Els programes han de tenir una durada mínima de 6 mesos i estar destinats a infants d’entre 6 i 16 anys i joves d’entre 17 i 30 anys residents a la parròquia.

Programa 3 – Organització d’activitats esportives puntuals i/o temporals: Activitats destinades a tots els sectors de la població que tinguin una durada puntual (1 dia), de cap de setmana (2 dies) o temporal (de 3 a 12 dies en un mateix semestre), i que es realitzin entre l’1 de setembre del 2024 i el 31 d’agost del 2025.

Cal recordar que les entitats que rebin ajudes d’altres organismes per la mateixa activitat, veuran reduïda la seva puntuació final entre un 40 i un 75%.

A banda de les subvencions establertes a les bases, les entitats poden gaudir de convenis de col·laboració per a activitats de vacances escolars, (Tots Sants 2024, Nadal 2024, Carnaval 2025, Setmana Santa 2025 i Estiu 2025). La dotació que el Comú destina a aquestes ajudes és de 49.844 euros. Quant a altres subvencions per concessió directa per motiu d’interès general, la partida és de 44.910.

Per tant, sumant els tres conceptes, el comú informa que té previst destinar en total prop de 556.475 euros en concepte de subvencions per a activitats esportives.