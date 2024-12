Andorra la VellaLa directiva de l'FC Andorra renuncia a fer un nou estadi al país, ja que per infraestructura i capacitats de creixement del país, resulta "inviable", segons han qualificat durant l'esmorzar de Nadal del club, on s'ha fet una repassada global de l'any. "Falta coherència. El projecte de la Borda Mateu no es va trencar per diners, sinó perquè, per qüestions del propietari dels terrenys va dir que en algunes coses estava d'acord, altres no, i va trencar l'acord" ha concretat el president de l'FC Andorra, Ferran Vilaseca. Així doncs, i demanat per on hauria de jugar el club durant la temporada 2025-26, Vilaseca ha mencionat que, a parer propi, hauria de romandre a l'Estadi Nacional. "Necessitem unes instal·lacions per poder-nos sentir com a casa, però sent realistes, Andorra no necessita un altre estadi, sinó millorar els actuals" ha mencionat Jaume Nogués, director esportiu del club.

Així doncs, la directiva de l'entitat tricolor ja dona per perdut el projecte per poder crear un nou estadi des de 0 a Andorra, encara que han reafirmat que no es volen moure. "Nosaltres volem continuar aquí" han tornat a asseverar. De fet, Nogués ha remarcat que poder tenir una "casa" també és un avantatge competitiu davant fixatges. "Al Jaume (Nogués) se li va posar entre cella i cella entrenar amb gespa natural, quan teníem artificial, i ho vam acabar aconseguint" ha recordat Vilaseca, mencionat que són accions que els marquen com a club i els fa seguir endavant. La principal opció continua sent el nou estadi de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) a Encamp, amb qui tindran una reunió per acabar de debatre alguns temes després de les festes de Nadal. "Tenim bona relació amb ells i estan construint un molt bon estadi. Si, finalment, hem de jugar allà, estarem bé. Ara estem esperant quins són els seus requisits" ha revelat el president.

Amb tot, i amb la possible arribada a 'Play-offs' i posterior ascens a la lliga Hypermotion, la directiva del club també continua cercant altres alternatives per poder tenir el seu estadi, encara que no sigui per construcció total.

Un moment delicat a la classificació

"Si arribéssim a jugar a Primera divisió, ens podríem mantenir en la categoria". Aquestes han estat les paraules del president durant la repassada l'any 2024 i altres qüestions com la situació actual de l'equip a 1a RFEF. En aquest sentit, tant Vilaseca com Nogués han declarat que, tot i no estar en el millor moment, encara no sona cap alarma al club perquè "estem a un punt de la promoció". "El nostre objectiu és arribar als 'Play-offs' i tornar a Segona divisió. El desig és tornar al futbol professional" ha asseverat Nogués, recalcant que, tot i ser un equip d'aquestes categories, segons l'estructura i la massa social del club, "en cas de jugar a Primera, ens podríem mantenir", ha declarat el president, respecte a l'àmbit futbolístic.

Els darrers resultats no estan acompanyant a un equip que, si bé li costa entrar als partits, acaba trobant-se al camp. Una vara de doble fil que als de Ferran Costa no els hi està afavorint enguany. "Estem en una muntanya russa" ha qualificat Nogués, fent referència a les dues darreres jornades, on van golejar a l'Osasuna 'B' per 7-2 al Nacional i, el passat cap de setmana, perden per 3-0 contra el Celta de Vigo 'B' a Balaídos. "El 2024 no ha estat el millor any, però nosaltres tenim un objectiu i només pensem a complir-lo" ha assenyalat Vilaseca. Que la meta dels tricolors és tornar al futbol professional no és cap misteri. Amb tot, sembla que l'entrenador de Castelldefels no acaba de trobar la seva identitat a la banqueta. "Mantenim sempre converses amb ell i estem trobant un encaix per a tothom. Però s'ha de tenir en compte que la categoria on entrenava al Badalona Futur l'any passat, els darrers partits de la categoria on va entrenar a l'Andorra a finals de temporada i l'actual son molt diferents" ha remarcat Nogués.

Això sí, també s'ha remarcat que la voluntat és no "perdre la identitat". "Els resultats vindran, però quan es perd la identitat, ho perds tot" ha declarat Vilaseca.

El mercat d'hivern, a tocar de l'obertura

A banda, també s'ha demanat per l'opinió de la plantilla actual i el seu rendiment durant la primera volta del calendari. Nogués ha destacat que la directiva no està contenta pels resultats, més que pels jugadors. "Humilment, l'equip no està on creiem que pot estar. Tenim prou recursos per arribar a la promoció" ha confirmat. De fet, el club ha d'arribar a uns mínims i un nivell per tota la infraestructura de la qual doten.

Tal com es va mencionar, l'FC Andorra podria estar valorant la incorporació d'un lateral, un migcampista i un davanter centre durant el mercat de fitxatges d'hivern. Demanat per aquesta possibilitat, el president i el director esportiu han asseverat que, de moment, no cerquen cap reforç, però no es tanquen a res. "No preveiem cap sortida" ha conclòs Nogués.