El filial de l'FC Andorra jugarà a Manresa

Andorra la VellaL'FC Andorra no va aconseguir mantenir-se a la Segona Divisió del futbol espanyol, quedant-se lluny del nivell esperat. Tot i el descens a Primera RFEF, el projecte futbolístic del club del Principat segueix molt viu i acaba de fer un nou pas endavant.

El club tricolor comptarà amb un nou filial que jugarà a Manresa. Segons diversos mitjans, aquest nou equip neix de la fusió entre el Gimnàstic Manresa, un club de formació sense primer equip actualment, i l'Artesa de Lleida, que competeix des de la temporada passada a Primera Catalana.

Cal destacar que des del 2020, l'Andorra ja té un acord d'afiliació amb el Gimnàstic de Manresa per potenciar el seu futbol formatiu i buscar joves talents per nodrir el primer equip andorrà. Ara, aquest acord es veu reforçat amb la creació del nou filial, que representa un salt de qualitat per al projecte del club.