Kappa, patrocinador oficial del Mora Banc per dues temporades

Andorra la VellaEl Mora Banc Club de Bàsquet ha anunciat un emocionant acord amb Kappa per a les pròximes dues temporades, consolidant així una associació que promet redefinir l'estàndard de l'equipament esportiu al principat.

Segons també ha confirmat Toni Alonso, director de comunicació del Mora Banc, Kappa vestirà completament l'equip en totes les competicions i proporcionarà el material tècnic essencial per als entrenaments i partits.

Aquesta col·laboració està basada en valors compartits com la passió per l'esport, l'excel·lència i la innovació, els quals creen una sinergia positiva que reforçarà el posicionament del bàsquet a Andorra i impulsarà el projecte esportiu de referència a la regió.

"Ens unim a Kappa per a les properes temporades. És un moment de grans reptes per a l'entitat i estem segurs que, al costat d'una marca de referència com Kappa, els afrontarem de la millor manera possible", va comentar el president del club, Gorka Aixàs.

Des de Kappa, Daniel González, Sports Marketing & TeamSport Manager, va expressar el seu entusiasme amb aquesta nova col·laboració. "Estem encantats de treballar colze a colze amb MoraBanc Andorra per assolir els objectius marcats per a les següents dues temporades. Aquest acord no només reforça el nostre compromís amb el club i l'esport, sinó que també ens permetrà contribuir al creixement continu del bàsquet a Andorra".