L'ACB perd 350.000 euros en la temporada 2023-2024 per una indemnització al Mora Banc

Andorra la VellaLa màxima competició de bàsquet espanyola, l’ACB, ha registrat pèrdues de 346.911 euros durant la temporada 2023-2024, un resultat que contrasta amb l’equilibri financer de la campanya anterior. Així ho afirma Palco23, doncs l’impacte principal s’atribueix al litigi amb el MoraBanc Andorra pel cànon d’ascens, que va culminar amb una sentència desfavorable per a l’ACB el desembre de 2023.

Un litigi car per a l'ACB

El Bàsquet Club Andorra, conegut com a MoraBanc Andorra per motius de patrocini, va guanyar el desembre de 2023 una demanda contra l’ACB pel cànon d’ascens. La sentència obligava l'ACB a pagar 1,57 milions d'euros, incloent-hi el principal reclamat i els interessos acumulats. Malgrat això, ambdues parts van arribar a un acord extrajudicial per evitar més costos legals, i la compensació es va comptabilitzar dins els "altres resultats" de l’entitat.

Els ingressos totals de l’ACB van assolir els 26,65 milions d'euros, un increment interanual del 4,3%. La principal font d’ingressos va ser la venda de drets audiovisuals, que va generar 22,4 milions d'euros. Tot i això, altres ingressos, com les sancions i l’explotació d’actius, van disminuir en comparació amb la temporada anterior.

Entre els costos, destaquen els 19,38 milions d'euros destinats a despeses operatives i serveis externs. Aquestes xifres es mantenen similars a les de l’exercici anterior, així com els 2,07 milions d'euros dedicats a personal.

Un futur esperançador per a 2024-2025

De cara a la temporada 2024-2025, l’ACB ha anunciat un pressupost rècord de 40,7 milions d'euros, impulsat per l’ampliació d’acords de patrocini amb marques com Endesa, Toyota, i la recent incorporació de Peak Sports per equipar els àrbitres. Això deixa enrere les dificultats de 2023-2024, amb la mirada posada en una estabilitat financera més sòlida.

Aquest gir optimista arriba després d'una temporada marcada per la controvèrsia legal i els reptes econòmics, que l’ACB confia superar amb l’augment d’ingressos i patrocinis.