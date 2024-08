L'FC Andorra jugarà al Nacional sempre que no juguin les seleccions de rugbi o futbol

Andorra la VellaMònica Bonell, ministra de Cultura, Joventut i Esports, ha comunicat a la roda de premsa posterior al consell de ministres que l'FC Andorra podrà fer servir l'Estadi Nacional sempre que les seleccions nacionals de futbol o rugbi no tinguin un compromís el mateix dia.

A finals de juny va acabar el conveni que Govern tenia amb l'FC Andorra per l'ús de l'Estadi Nacional. El conveni establia que, quan finalitzés, l'equip de rugbi VPC havia de retornar a les instal·lacions per poder dur a terme els entrenaments i les competicions, tal com s'havia fet abans del 2022. Aquesta situació feia que l'FC Andorra no tingués clar en quina situació quedaria per manca d'espai per jugar. Finalment, s'ha arribat a un acord que involucra l'FC Andorra, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i la Federació Andorrana de Rugby (FAR). L'acord recull que el club de Piqué tindrà l'ús principal de l'Estadi Nacional per als partits de la temporada sempre que la FAR o la FAF no tinguin un compromís esportiu en la mateixa data respectiu a les seleccions nacionals absolutes. En el cas de la FAF, també tindrà prioritat si juga la selecció sub-21.

La FAR i la FAF tindran preferència davant l'FC Andorra quan els partits de les competicions oficials de les seleccions absolutes masculines i femenines i sub-21 coincideixi en el calendari esportiu de lliga de l'FC Andorra. Si coincideixen partits de les seleccions absolutes de futbol i rugbi tindran prioritat les de futbol en l'ús de l'estadi. Si coincideixen les competicions europees dels clubs de la FAF amb els partits oficials de la selecció de la FAR, aquesta darrera tindrà prioritat en l'ús de les instal·lacions de l'estadi nacional. S’estan estudiant els calendaris de les entitats per poder anticipar les coincidències per tal que el club de Piqué pugui demanar amb antelació un canvi de data.