Mònica Dòria assoleix la classificació a semifinals d'eslàlom de canoa a París

Andorra la VellaLa palista Mònica Dòria s’ha classificat per a les semifinals de l’eslàlom de canoa (C-1) dels Jocs Olímpics de París, després de fer un 3r lloc i un 19è lloc, respectivament, a les eliminatòries d’aquest dimarts. Amb tot, ha quedat 3a en la general. Després de l’error a la semifinal de K-1 que la va deixar fora de la final per una penalització de 50 segons, l’andorrana ha estat molt més curosa durant els dos descensos, on al primer no n’ha fet cap. Amb tot, al segon n’ha comès tres, un d’ells també amb 50.

La primera eliminatòria de C-1 ha tingut un mapa similar al de K-1 amb problemes a l’inici i agafant velocitat a mesura que s’apropava a la línia de meta. De fet, en arribar-hi, s’ha col·locat en primera posició provisional amb més de cinc segons de diferència (101.28) respecte a la segona classificada, la polonesa Klaudia Zwolinska (106.84). Doria només ha pogut ser superada per l’australiana Jessica Fox amb 100.05 i la txeca Gabriela Satkova amb 99.44, que han quedat en segona i primera posició, respectivament.

En el segon descens de la jornada ha començat lenta, i tot semblava que podria tornar a fer una molt bona carrera, no ha estat així. El corrent l’ha guanyat en certs moments, deixant-la quasi sense opcions. La primera penalització ha arribat en la porta dos després d’un toc amb la canoa, igual que a la porta sis. A la porta cinc ha estat el pitjor càstig: 50 segons per no travessar-la després d’una falsa penalització lleu. 151.58 al crono i 15a posició a la classificació parcial.

Amb tot, Dòria estarà a les semifinals de dimecres (15.30 hores), on cercarà pal·liar els errors prèviament comesos per estar a la que seria la primera final d’aquests 33ns Jocs Olímpics. En cas de classificar-se, la final es disputarà només unes hores més tard, en concret, a les 17.25 hores.