La nova llei de l'audiovisual espanyola afectarà els residents a Andorra

Andorra la VellaTerratrèmol important el que s’acosta el 2023 amb l’aprovació de la nova Llei de l’Audiovisual a Espanya. El text legislatiu que ha aprovat el Congreso de los Diputados recull canvis importants respecte la versió anterior, i un dels més significatius és que trenquen les limitacions territorials. És a dir, per al govern espanyol i, sobretot, per al fisc, serà indiferent la residència i l’ubicació de l’emissió per tal de poder cobrar impostos o sancionar a qui estigui fent l’emissió si incompleix alguna norma vigent a l’estat. Parlant amb plata, per al legislador espanyol, qualsevol cosa que es pugui veure a Espanya, passa a Espanya, i per tan es susceptible de tributació o de sanció.

Això ha fet saltar les senyals d’alarma, especialment alguns dels streamers i youtubers més importants del món, que tenen la seva residència a Andorra. Concretament, Vegetta777 ha fet una piulada on es demana si el que es comenta sobre la llei és així, i que es reserva poder emprendre accions legals contra el text. Per la seva part, la instagramer i tiktoker Andrea Saladie ha afirmat que “no és normal voler imposar aquest tipus de sancions, i molt menys si no estem residint a Espanya” i ha apuntat que “dubto que puguin sancionar quan estem fora del país i les plataformes tampoc estan ubicades allí”. Malgrat la clara afectació en alguns dels residents amb més poder adquisitiu del país, l’executiu ha manifestat que “des del Govern d’Andorra no valorem lleis d’altres països”. Caldrà veure quin seran els següents passos, però diferents bufets jurídics ja estan estudiant la legalitat de la llei.