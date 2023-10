Piqué diu que s'emporta l'FC Andorra a Espanya

Andorra la VellaL’FC Andorra no jugarà la temporada vinent al Principat no es dirà Andorra. Així ho ha afirmat en un tuit avui Gerard Piqué, propietari del club, que ha advertit que estan preparats per “anar-nos i canviar el nom al club”. El detonant de tot plegat és un conflicte per l’ús de l’estadi, que “obliga” el club a competir fora del principat. Govern es manté en què el club no podrà continuar utilitzant les instal·lacions que ocupa actualment i Piqué, després de recordar que l’equip ha invertit quatre milions en la instal·lació, ha indicat que amb aquestes condicions simplement marxen d’Andorra.

El twitt de Piqué, íntegre, va ser el següent: “Hem invertit més de quatre milions d’euros a adequar l’Estadi Nacional perquè LaLiga ens deixi jugar i ara ens feu fora. No hi ha cap instal·lació esportiva a Andorra en condicions per competir l’any que ve. Gràcies per expulsar-nos del país. No ens queda cap altra solució que anar-nos-en i canviar el nom del club. Felicitats, heu deixat Andorra sense futbol professional”.

Aquestes paraules van ser en resposta a Alain Cabanes, secretari d’estat d’esports i joventut, que hores abans va confirmar que l’Andorra, la temporada que ve, no podrà continuar jugant al Nacional: “Teníem una data marcada en un convingut amb el rugbi i la FAF i es respectarà.”, va dir. Va tancar la porta també a qualsevol solució temporal o pròrroga, encara que va estendre la mà al club per entendre’s a buscar una nova localització: “Ajudarem a mediar a trobar un lloc perquè puguin començar la temporada, però no serà a l’Estadi Nacional”, va dir.

Aquest conflicte, entre estat i club, ve de lluny. Fins ara s’havia definit sempre amb reunions positives i bones paraules entre tots dos, malgrat que les postures estiguessin allunyades. Des del club es va plantejar construir un estadi propi a Encamp primer i a la Borda Mateiu després, però els números no quadraven. Tampoc l’orografia del país: trobar una superfície de la mida necessària i relativament plana on construir un estadi era pràcticament impossible. La intenció de l’Andorra era evidentment continuar jugant al Nacional com fins ara, però aquesta opció està cada cop més llunyana.