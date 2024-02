L'Atlètic Amèrica denuncia que els han suplantat per estafar jugadors de futbol

Andorra la VellaL'Atlètic Amèrica ha denunciat davant la policia que una estafa els està suplantant l'escut i nom de l'equip. Tal com informa RTVA, es tracta d'una trama que fa servir la imatge del club per a fer una oferta molt elevada econòmicament, absolutament allunyada de l'escala salarial real de l'entitat. Els fan arribar un contracte en anglès i els enganyen demanant diners per iniciar els tràmits.

Alguns d'aquests jugadors que han rebut la proposta han contactat l'entitat per verificar si era real, que és el que ha fet saltar les alarmes al club. Una d'elles va arribar a l'atacant hongarès Kevin Sydney Kantor, que suposadament tenia a sobre de la taula un contracte de 4.500 euros mensuals més bonus.

En els documents que han rebut els esportistes, el nom del club està mal escrit i l'adreça social tampoc resulta correcta.

Des de l'entitat desconeixen si algun jugador ha pogut caure en l'estafa, però fins on ells saben i han traslladat a la policia, no hi ha constància.