El pilot resident Jorge Martín es proclama campió de MotoGP

Andorra la VellaJorge Martín, que forma part del gran grup de motoristes que resideix al Principat, s'ha proclamat aquest diumenge campió del món en la màxima categoria del motociclisme, MotoGP. Després d'una carrera que havia de celebrar-se a València, cosa que no ha estat possible a causa de les conseqüències de la dana, ha aconseguit el número 1 al Circuit de Catalunya-Barcelona. Tot i que ha estat el tercer classificat, Martín únicament necessitava quedar novè o millor per aconseguir el títol mundial.

El pilot de l'equip Prima Pramac comparteix nombroses imatges en el seu dia a dia entrenant en bicicleta a Andorra, juntament amb altres companys de professió com Aleix Espargaró.