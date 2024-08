Projecte Vida rebrà la recaptació de les entrades del 7è Trofeu bàsquet Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEl Trofeu bàsquet Escaldes-Engordany ja és un tot un clàssic dins del calendari de pretemporada del MoraBanc Andorra. En aquesta 7a edició, l'equip dirigit per Natxo Lezkano rebrà al pavelló Prat Gran, el pròxim divendres 6 de setembre a les 20 hores, a un vell conegut de l'ACB, el club la Laguna Tenerife. Les entrades ja es poden adquirir a través de la pàgina web del club amb un preu de sortida de 15 euros, on tota la recaptació anirà destinada a l'associació Projecte Vida dedicada als trastorns addictius. "Aquest partit ens va molt bé per visibilitzar a Projecte Vida i els trastorns addictius, ja que encara existeix molt estigma" ha valorat la presidenta de l'associació, Eva Tenorio. En aquest sentit, Tenorio ha recalcat que l'esdeveniment està lligat als valors de salut i esport que promocionen des de l'entitat.

"Estem molt contents que aquesta col·laboració amb el MoraBanc Andorra duri per tants anys. És el setè any que col·laborem amb ells i esperem que sigui més que profitós, com ho ha estat sempre", ha declarat la consellera d'Esports i Servei de Tràmits del comú d'Escaldes-Engordany, Laura López. De fet, el MoraBanc Andorra i l'entitat comunal també tenen convenis amb els vessants socials del club. "Sumar una edició més del Trofeu d'Escaldes és una mostra més del nostre compromís amb el comú i, en especial, amb el patrocini de l'equip de capacitats especials que durant la temporada participa en una competició a Catalunya" ha esmentat el director esportiu del MoraBanc Andorra, Francesc Solana.

Després de la victòria contra l'Hiopos Lleida (85-80) del VI Trofeu Encamp, els tricolors volen continuar sumant títols nacionals de la pretemporada mentre s'acaba de formar l'equip. "Ens vam portar tots una bona sensació que l'equip, sent el primer dia, ja han automatitzat coses que el grup de jugadors de la temporada passada ja tenien i han ajudat a formar-ho" ha valorat Solana. De fet, un dels objectius dels duels preparatoris és poder crear una banqueta unida. "Ja s'ha mostrat que hi ha aquest bon 'feeling' a dintre del vestuari, i que, tot i que sigui un partit de pretemporada amb encerts i errades, vam tenir bones sensacions, sobretot dels jugadors nous" ha al·legat.

És habitual que la pretemporada del club conclogui amb el duel per la lluita del trofeu escaldenc. Enguany, però, amb la fase prèvia de la Basket Champions League (BCL) marcada per a finals del mes de setembre, l'enfrontament contra els canaris serà la quarta cita del calendari de preparació, on esperen poder tenir la mateixa recepció per part de l'afició. "L'equip il·lusiona. Això es veu i la gent està il·lusionada" ha declarat el director esportiu del club. L'assistència en aquests esdeveniments és una clara mostra d'interès que s'espera mantenir també amb relació als abonats. "La setmana després de la diada de Meritxell, quan comença la vida normal al país, engegarem una nova campanya per l'inici de la lliga, on esperem sumar nous abonats" ha assenyalat.

Semblava que les alarmes començaven a sonar divendres passat amb la publicació de les molèsties de Ben Lammers, Kyle Kuric i Jerrick Harding. Amb tot, Solana les ha apagat esmentant que són els típics contratemps abans de l'inici de la temporada i que, en cas de ser necessari, no arriscaran la salut de cap jugador. "Tots tres han començat aquesta setmana i s'aniran reincorporant a poc a poc amb l'equip. Hem de veure en quines condicions arribem al primer partit fora (divendres 30 a les 20.30 hores contra el Joventut Badalona)" ha conclòs.