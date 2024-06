Setanta dies perquè Andorra sigui la seu dels Campionats del Món de BTT per segona vegada

Andorra la VellaEl sector de Pal Arinsal ha engegat oficialment aquest dimarts el compte enrere de 70 dies per a l'inici dels Campionats del Món UCI de BTT, l'esdeveniment més important de l'any i que Andorra acollirà per segona vegada després d'haver-ho fet ja el 2015. La cita portarà més de 80.000 persones al país entre el 26 d'agost i l'1 de setembre del 2024 en una edició en la qual competiran més de 700 riders provinents de més de 40 països. Entre les moltes novetats per a aquesta edició, hi ha les dues modalitats que es disputaran per primera vegada a l'estació: l'e-bike (E-MTB) i la prova de relleus (XCR), que se sumaran a les ja habituals de Descens, Cross-country i Short track, així com millores als circuits i animacions diverses.

El cap del Govern d'Andorra, Xavier Espot; la cònsol major de la Massana, Eva Sansa; el president de la Federació andorrana de Ciclisme, Gerard Riart; i el director general de Pal Arinsal i dels Campionats del Món UCI de BTT, Josep Marticella, han encapçalat la presentació que s'ha dut a terme al restaurant Rústic del sector Pal. La màxima responsable comunal de la Massana ha inaugurat l'acte destacant que "volem repetir i, si pot ser, superar l'impacte que vam tenir als Mundials del 2015". Per la seva part, Espot ha recordat que "és una evidència que la Massana s'ha anat consolidant com un referent internacional d'un esport que cada dia suma més adeptes", volent afegir que està convençut que la cita serà tot un èxit.

Pressupost equilibrat

Els Campionats del Món comptaran amb un pressupost de 3,8 milions d'euros i l'objectiu és que estigui equilibrat, de manera que les despeses i inversions que es duran a terme per a l'organització de la cita es puguin cobrir amb els ingressos per patrocinis i subvencions, el ticketing, la restauració, el marxandatge i els ingressos pel pàdoc. "Estem molt il·lusionats amb aquests Campionats del Món, i farem tot el possible perquè sigui una setmana en què tot funcioni i tothom pugui gaudir molt" ha indicat Marticella.

Així doncs, el director general de la cita ha destacat el paper clau dels 200 voluntaris que en formaran part per tal que tot es desenvolupi amb totes les garanties. La producció audiovisual també serà cabdal i en aquest sentit, Marticella ha explicat que s'ha tancat un acord amb la productora AMP Visual TV, encarregada d'haver fet la producció dels Mundials de Fort William 2023 i Les Gets 2022, per a la realització de les proves, que es podran veure per canals com Eurosport o Teledeporte, entre d'altres. Cal destacar també que durant l'esdeveniment hi haurà més de 200 mitjans de comunicació acreditats.

Representació tricolor

Riart ha aprofitat la trobada per anunciar la llista de ciclistes que representaran Andorra als Campionats. En total, hi haurà vuit corredors del país competint a Pal Arinsal, dos més que en l'edició de la Copa del Món 2023. "És l'any que tindrem més representació, i sempre fa gràcia tenir el nostre mallot present en la cita més important de l'any" ha assenyalat. Així, els confirmats són Àlex Iscla i Arnau Graslaub, en descens; Jèssica Cruz, Xavi Jové, Kilian Folguera, Oriol Pi i Nuno Gomes, en Cross-country elit; i Roger Turné, en Cross-country U23.

Circuits novedosos

Més enllà de les disciplines que es disputaran per primera vegada a Pal Arinsal, els campionats també vindran acompanyats de novetats importants als circuits tradicionals. D'una banda, al descens s'estrenarà una espectacular plataforma de sortida al pic del Cubil, oferint un nou punt d'inici als diferents riders més dinàmic per encarar els 2,1 quilòmetres de circuit fins a Fontanals. Aquesta nova infraestructura també servirà per cobrir serveis durant l'hivern, i podrà servir com a caseta dels pisters o punts de restauració.

En aquest sentit, per al circuit de Cross-country (4 quilòmetres) es construirà un nou pont d'unió entre el pump track i la zona de l'illa, mentre que per al Short track (1,1 quilòmetres) es modificarà el recorregut, que mantindrà la seva essència explosiva. El Relay comptarà també amb un recorregut de 4 quilòmetres, mentre que els riders de la disciplina d'e-bike completaran un circuit de 2,3.

Pel que fa al calendari de competició, el 27 d'agost es duran a terme els entrenaments i les qualificacions del Cross-country Short track, mentre que les primeres finals que es disputaran seran, precisament, les novetats (E-MTB i XCR), el 28 d'agost. El dijous 29 tindran lloc les finals júnior de Descens, i a partir del divendres arribaran els plats forts, amb les finals de Short track el mateix divendres, les de Descens (dissabte 31) i les de Cross-Country elit i U23 (1 de setembre).

Pla de mobilitat

Durant tota la setmana, s'espera acollir 80.000 assistents, assolint així xifres rècords. Per tal d'assegurar la millor experiència per als visitants, l'organització ha treballat en un extens pla de mobilitat, potenciant l'ús del transport públic i els ginys mecànics operatius durant l'esdeveniment.

Per una banda, el telecabina de la Massana serà la primera porta d'entrada i la més recomanable per accedir-hi. Així mateix, es reforçaran les línies d'autobús L5 i L6 (gratuïtes tota la setmana), amb més freqüències. A més, es posaran a disposició busos gratuïts amb l'entrada als campionats entre la Massana i Arinsal, i des d'Erts fins a La Caubella i Fontanals. En aquest sentit, l'accés des d'Erts en direcció a Pal estarà tallat i només hi podran accedir els vehicles acreditats. Paral·lelament, a Arinsal, s'obrirà el telecabina dels Orriols, per tal de facilitar la mobilitat a aquells que vinguin amb autocaravana i es quedin a Arinsal.

Objectiu: Sold Out

Les entrades per assistir als Campionats del Món de BTT es poden adquirir a pàgina la web tickets.palarinsalandorra2024.com. Les entrades donaran accés als diferents remuntadors habilitats durant la setmana de l'esdeveniment i als autobusos per arribar i moure's pel sector de Pal, així com a les grades per veure les curses i gaudir de l'espectacle que oferiran els millors corredors del món. Cal remarcar que hi ha diferents períodes de venda amb entrades limitades i, per tant, a mesura que s'apropi la gran cita el preu anirà augmentant. "L'objectiu és assolir el sold out", ha recordat Marticella.

Bike Festival

Els Campionats del Món UCI de BTT vindran acompanyats d'una agenda repleta d'activacions que aniran més enllà de la pura competició. El dilluns 26 d'agost (19 hores), la plaça de les Fontetes acollirà la cerimònia d'inauguració, amb el qual es donarà el tret de sortida oficial a una setmana èpica i en què la bicicleta serà el centre. Així mateix, durant la setmana tindran lloc a l'estació múltiples animacions: música en viu, entreteniment i activitats gratuïtes als pàdocs, dinamitzacions al camí entre els diferents emplaçaments, actuacions d'Els Teenagers by Liquid Dansa, reptes de la mà d'Escape Andorra, pinta cares, 'photobooth', entre moltes altres accions. Finalment, el diumenge 1 de setembre (17 hores) es posarà punt final als Mundials amb la cerimònia de clausura, en la qual es passarà el relleu de l'organització dels Mundials a Valais (Suïssa), seu de l'esdeveniment el 2025.

Sostenibilitat i solidaritat

A banda dels vessants competitius i lúdics, els Mundials refermaran novament el compromís amb la cura pel medi ambient per tal d'assegurar un esdeveniment amb totes les garanties. Per una banda, i seguint la línia de les accions durant l'hivern, l'estació de Pal Arinsal compta amb el segell Llum Verda de FEDA que garanteix que l'energia que s'utilitza és d'origen 100% renovable. A més, es treballarà amb productes de quilòmetre 0, i l'objectiu de produir zero residus durant l'esdeveniment.

Paral·lelament, hi haurà actiu l'arrodoniment solidari, activat l'estiu passat, per tal que en les compres a taquilles els clients puguin arrodonir els imports donant uns cèntims a causes solidàries. En aquest cas, l'entitat beneficiada serà Creu Roja Andorra.