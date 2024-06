Théo Boulet, campió de l'Aravell Golf Andorra Open by Creand

Andorra la VellaEl francès de només 21 anys, ThéoBoulet, viu el millor moment de joc en la seva incipient carrera professional després d'imposar-se aquest dissabte a l'Aravell Golf Andorra Open by Creand, amb un total de 198 cops (-15) en el seu segon triomf consecutiu a l'Alps Tour.

I és que el jove francès ve d'imposar-se dues setmanes enrere al 21è Open International de la Mirabelle d'Or, per la qual cosa ja suma dos triomfs professionals de manera consecutiva.

El de Golf Chantilly s'emporta el xec de 5.800 euros i 6.525 punts de l'Ordre del mèrit que el disparen al segon lloc del rànquing, amb 15,531, només superat pel segon classificat a Aravell, el seu compatriota, BenjaminKedochim, que encapçala el rànquing amb 19.635.

"És increïble poder guanyar esdeveniments consecutius, és increïble. Ja saps, l'objectiu sempre ha estat poder guanyar, però poder guanyar 2 esdeveniments seguits és una cosa molt rara. No passa sovint a nivell professional. Estic molt feliç, això demostra que la feina que estic fent està donant els seus fruits", va dir Boulet. "Res canviarà. Continuaré treballant com ho he estat fent i, amb sort, la temporada continuarà amb una nota positiva. Òbviament, l'objectiu final segueix sent el mateix, que és ascendir al Challenge Tour, i guanyar dos tornejos em deixa en una bona posició, però la temporada no s'ha acabat, així que he de mantenir-me concentrat", va asegurar.

En una última jornada del torneig marcada per la forta tempesta que va portar a parar el torneig durant dues hores i mitja, Boulet mai no va veure perillar la seva victòria, malgrat els intents del francès BenjamiKedochim (-13) amb l'italià EdoardoGiletta i Paul Margolis, que van finalitzar a quatre impactes del campió (-11).

En els primers llocs, cal destacar els espanyols Sigot López i Rubén Lafuente, que van acabar en una destacada cinquena plaça, amb un total de 203 cops (-10). El madrileny guanyava moltes posicions a la jornada final de dissabte gràcies als 65 cops (-6) mentre que el gallec aconseguia acabar en aquests llocs d'honor amb els 69 impactes (-2).

Després de Sigot López i Rubén Lafuente, la representació espanyola va caure fins a l'onzè lloc d'Asier Aguirre -tercer l'any passat-, amb -7 mentre Mario Galiano i Álvaro Fernández Cabezuela ho feien al lloc catorzè, amb -6.

El jove amateur de la FCGolf, IvánPonsdomènech va tancar el torneig al lloc vint-i-quatre, amb 209 cops (-4), sent un dels millors amateurs al torneig, juntament amb MarcoFlorioli, novè (-8) i l'holandès ThomHoetmer (-5).

L'Alps Tour tanca una brillant tercera edició de l'Aravell Golf Andorra Open by Creand, i continua el seu periple per territori espanyol, la setmana que ve, a l'Alps d'Andalusia, que es jugarà a Aguiló Golf, Almeria.

L'Aravell Golf Andorra Open by Creand ha estat possible gràcies a l'aportació de Creand Crèdit Andorrà, Aravell Golf & Country Club, i amb el seu promotor al capdavant, l'exprofessional i doble campió del DP World Tour, José Manuel Lara.