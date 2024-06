Toussaint afirma que la guerra interna de la FIS amb tres països va perjudicar la candidatura Andorra 2029

Andorra la VellaLa Federació Andorrana d'Esquí ha publicat una entrevista i comunicat amb declaracions de Patrick Toussaint, vicepresident de la FAE: “Suposo que és la continuació del que va passar ahir amb els Mundials del 29. El que ha passat avui m’ho esperava, però el d’ahir no. Ens fan pagar tenir la candidatura que tenim, ser, potser, propers del president (de la FIS), i ja està. Hi ha tres països alpins que no volen repartir res amb ningú més i la guerra que hi ha dins de la FIS entre el president i aquests països ha fet que nosaltres siguem una mica la víctima de tot això, dos dies seguits”.

El Consell de la Federació Internacional de Ski (FIS) ha renovat els seus membres en una reunió celebrada a Reykjavik. En aquesta reunió, els membres han decidit no renovar el càrrec de Patrick Touissant, que havia estat al capdavant del Consell fins ara. Patrick Touissant, un dels principals responsables de la FIS i l’únic representant andorrà al consell, no ha pogut mantenir-se en el càrrec després de la votació.

“S’ha entrat amb unes idees de renovar algunes coses de dins de la FIS i costa molt, i s’ha demostrat aquests dies, amb la candidatura, no? Perquè no es volen obrir a nous destins, a nous països, i que candidatures com la d’Andorra, que era molt potent, per ells no ho és, i tornarem sempre al que és Val Gardena, Saalbach... aquests països. És molt difícil sortir de tot això, tenen molta força i si no t’alinees del tot amb ells, en un moment o altre t’ho fan pagar i ens ho han fet pagar amb conseqüències molt lletges”.