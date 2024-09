Els avantatges d’introduir els dispositius digitals a les aules

Andorra la VellaLes vacances van arribant al seu final i aquests dies són ideals per començar a posar ordre i preparar el material necessari pel nou curs escolar. Ara és l'ocasió perfecte per pensar en comprar els dispositius digitals que necessitaran els estudiants de casa per afrontar el curs amb èxit.

Més enllà de si s’està a favor o en contra, els dispositius digitals aporten diferents avantatges a tenir en compte. Per exemple, fomenten l'aprenentatge autònom, ja que els alumnes poden accedir a materials i recursos educatius en qualsevol moment i lloc. Això els ajuda a prendre responsabilitat pel seu propi procés d'aprenentatge i desenvolupar una actitud proactiva. Alhora, faciliten la comunicació i la col·laboració entre estudiants, tant dins com fora de l'aula. Gràcies a l’existència de plataformes com Google Classroom, Microsoft Teams o aplicacions similars permeten treballar en projectes compartits, intercanviar idees i recursos, i mantenir-se connectats amb els professors.

En aquest context, la botiga K-tuin, reconeguda com a establiment especialitzat en productes Apple, ha elaborat diferents paquets educatius pensats per facilitar la tornada a l'escola i fer-la menys feixuga. Aquests paquets s’han dissenyat pensant en les necessitats dels estudiants de totes les edats. D’aquí que es compti amb el paquet d’iniciació que inclou un iPad (10 generació) amb funda protectora o avança’t que compta amb un iPad (10 generació) amb funda protectora i teclat.

Amb tot, cal assenyalar que la inclusió de dispositius digitals a les aules transforma el procés d'aprenentatge, oferint avantatges significatius tant per als estudiants com per als professors. I és que la tecnologia educativa no és només una eina, sinó un vehicle cap a un futur on l'educació sigui més personalitzada i eficaç.