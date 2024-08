Hidrata’t després de prendre el sol

Andorra la VellaDesprés de passar unes hores sota el sol, és fonamental tenir cura de la nostra pell per mantenir-la sana i radiant. L'exposició prolongada al sol pot causar danys significatius, com ara cremades, deshidratació i envelliment prematur de la pell. Per això, és essencial adoptar una rutina de cura post-solar que ajudi a reparar i rehidratar la pell.

Aplicar-se crema hidratant després del sol, és a dir, fer ús de les conegudes aftersun és un pas clau en aquesta rutina. Aquestes cremes estan formulades específicament per alleujar la sensació de calor i ardor que pot aparèixer després de l'exposició solar. A més, contenen ingredients hidratants i calmants, com l'àloe vera, la camamilla i la vitamina E, que ajuden a regenerar les cèl·lules de la pell i a reduir la inflamació.

A la secció de parafarmàcia de Pyrénées Andorra disposen d’una àmplia varietat d’aftersun que brinden a la pell un efecte refrescant, eviten la descamació, prolonga el bronzejat i són aptes per tota mena de pell. En aquest sentit, destaquen l’Isdin Sol After Sun o la Collistar Balsamo After Sun que s’han d’aplicar en sortir de la dutxa aprofitant que els porus de la pell estan oberts i l’absorció dels ingredients actius del producte és més eficaç.