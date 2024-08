Tornar a la rutina de manera saludable

Andorra la VellaDesprés de les vacances d'estiu, la tornada a la rutina pot ser un repte, especialment si s’ha gaudit de moments de relax i desconnexió. Tot i això, hi ha un hàbit que molts han adoptat durant aquest període de descans que pot marcar una gran diferència en la seva qualitat de vida: fer esport. Mantenir aquest hàbit pot ser el secret per a una tornada a la quotidianitat més saludable i plena d'energia.

En primer lloc, practicar qualsevol tipus d’esport ajuda a combatre l'estrès associat a la tornada a la feina o a l'escola. L'activitat física allibera endorfines que poden millorar l'humor i reduir l'ansietat. A més, fer exercici regularment millora la qualitat del son, un factor clau per a una bona salut mental i física. Alhora, no s’ha de perdre de vista que l'esport també contribueix a mantenir un pes saludable i a prevenir malalties cròniques com la diabetis, la hipertensió i les malalties cardiovasculars. També té els seus beneficis sobre la salut mental. I és que mantenir-se actiu físicament pot augmentar la concentració i la productivitat, factors essencials per a una bona rendiment acadèmic i laboral.

Així que, aquest any, quan es torni a la rutina després de les vacances, és important recordar que un dels millors autoregals és mantenir-nos actius.