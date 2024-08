Viatjar de forma segura amb el nostre gos

Andorra la VellaEls gossos han anat guanyant un lloc especial en la vida de molts i cada cop més es consideren membres de ple dret de la família. La seva integració dins el nucli familiar ha portat canvis significatius en la manera de viure. I és que la majoria dels qui tenen gos els inclouen en les rutines diàries, des de passejades matinals fins a activitats de lleure. A més, les vacances i sortides de cap de setmana sovint es planifiquen pensant en les seves necessitats i més tenint en compte que cada vegada són més els allotjaments que inclouen l’etiqueta de 'Pet Friendly'.

El primer a tenir en compte és saber com ens desplaçarem. Si anem en cotxe, és crucial que el gos viatgi de manera segura. Un transportí adequat a la seva mida o un arnès de seguretat específic per a gossos són imprescindibles per evitar accidents. També és important dur aigua fresca dins una ampolla portàtil i bols plegables per facilitar la hidratació durant el viatge.

Una vegada arribats a destí i per tal de fer sentir al nostre gos com a casa, cal portar el seu llit o una manta que li sigui familiar per assegurar-li un lloc còmode per dormir i descansar. En aquesta línia, agafar algunes de les seves joguines favorites l'ajudarà també a mantenir-se entretingut i reduirà l'estrès en un entorn nou.

Finalment, per seguretat del gos i propietaris és de gran importància que la mascota porti un collar amb la seva xapa d'identificació, incloent-hi un número de telèfon de contacte. I per evitar mals majors i protegir el gos durant tot el viatge cal aplicar-li un tractament adequat contra puces, paparres i altres paràsits. Alhora, no està de menys emportar-se un kit de primers auxilis per a mascotes per a qualsevol contratemps.

Tenint en compte tots aquests aspectes, sense oblidar la documentació de la mascota, només queda passar unes bones vacances en família.