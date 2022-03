Un 17% de la producció nacional d'energia provindrà de plaques fotovoltaiques el 2030

Andorra la VellaEl 17% de la producció nacional d'energia serà d'origen fotovoltaic el 2030. Ho manifesta el director de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, qui exposa que al llarg dels darrers anys la instal·lació de plaques solars en terrenys i teulades de particulars s'ha incrementat exponencialment gràcies a les ajudes i subvencions que destina el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat a aquestes iniciatives a través del pla Renova i els projectes iniciats per FEDA per augmentar la sobirania energètica d'Andorra.

Tenint en compte aquesta previsió, des del Govern s'espera assolir els objectius establerts per la llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, la qual marca que Andorra ha de tenir una producció nacional elèctrica sostenible del 33% el 2030 i del 50% el 2050. Uns percentatges que no es troben allunyats de la xifra actual, que se situarà al 26% en el moment que s'acabin d'executar tots els projectes que hi ha en cartera.

"Estem a set punts del que ens marca la llei i el 2018 partíem d'aproximadament d'un 19%, llavors crec que tenim marge suficient per arribar al propòsit fins i tot abans del termini marcat", exposa, tot afegint que, encara que "esperem superar el percentatge del 33% el 2030, no ens aturarem aquí i continuarem treballant per incrementar la nostra sobirania energètica". En referència a l'impacte mediambiental i paisatgístic que comporten pel territori les instal·lacions fotovoltaiques, Miquel posa de manifest que "el progrés de la producció energètica no pot anar en perjudici de la protecció ambiental" i referma que el principal interessat en executar els projectes correctament és el ministeri.

En aquest sentit, comenta que de les zones identificades en el marc de l'execució del Pla sectorial d'infraestructures energètiques, se n'han exclòs diversos terrenys que es consideraven amb gran potencial energètic perquè no eren compatibles amb les anàlisis i criteris mediambientals. "Partíem d'un potencial màxim i vam anar traient capes fins a quedar-nos amb els espais que realment donaven compliment al conjunt de criteris mediambientals, econòmics i tècnics", indica. I apunta que l'entrada a tràmit parlamentari del projecte de llei d'Avaluació Ambiental de Projectes i de Plans i Programes obligarà a analitzar l'impacte natural de totes les iniciatives que es vulguin dur a terme.

126 instal·lacions fotovoltaiques en privats

La instal·lació de plaques solars en propietats privades es troba en un dels seus millors moments. Així es desprèn de les dades facilitades pel director de l'Oficina, qui assevera que actualment hi ha un total de 126 equipaments fotovoltaics particulars al país. D'aquestes, el 2021 el programa Renova en va acollir 47, a les quals va subvencionar el 40% de la inversió inicial i, el 2022, ja n'hi ha sis de segures en marxa i 45 més en cartera, "però que s'acabaran executant enguany", a banda de les que se sol·licitin quan s'obri la convocatòria del programa Renova, al qual des de l'executiu també es preveu "mantenir una aposta forta per incentivar aquests equipaments".

Quant a l'energia que aporten aquestes instal·lacions, manifesta que ara com ara podrien "abastir el consum d'energia de fins a 1.300 llars", el que equivaldria, aproximadament a un 1% del total de l'electricitat que es consumeix al Principat i a un 5% de la producció nacional. Miquel també posa en relleu els beneficis que comporta, pel país i pels privats, la instal·lació d'energia fotovoltaica a les propietats. Així doncs, en l'àmbit nacional contribueix a reduir la vulnerabilitat d'Andorra al mercat exterior, incrementa la sobirania energètica i afavoreix a crear activitat econòmica entorn dels equipaments.

"Al final el que s'està fent és destinar uns diners que podrien haver marxat fora i no tenir un retorn al país, es queden aquí perquè podem reduir el percentatge de llum que compren a l'exterior i, a més, generen llocs de treball en les diferents fases de la col·locació dels equipaments", diu. Respecte als particulars, el director assenyala que, malgrat que en un inici posar plaques solars suposava una inversió molt elevada, actualment "s'ha estabilitzat i abaratit el cost", per la qual cosa afirma que amb la subvenció de l'executiu per tirar endavant el projecte, el particular pot recuperar "en un parell d'anys" la inversió i després noves obtenir beneficis.

També comenta que cal tenir en compte el sector econòmic, sobretot amb la situació actual, i els beneficis en la factura de la llum que aquests equipaments promouen. En aquesta línia, exposa que les persones que decideixen posar instal·lacions fotovoltaiques a les seves propietats "tenen un marge de maniobra molt ampli" perquè poden decidir que fer amb l'energia que generen. "Poden decidir injectar tota l'energia a la xarxa i beneficiar-se de la venda, consumir-la tota i estalviar-se comprar energia a la xarxa o fer una barreja de les dues anteriors, consumir i injectar, depenent del moment del dia i del consum", matisa.