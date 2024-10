El Túnel de Rocafort estarà enllestit al 2027

Andorra la VellaEl desviament de Sant Julià de Lòria a través del túnel de Rocafort comença a encaminar-se. Les obres per construir el vial s'han posat en marxa aquest dilluns amb els treballs de protecció de la calçada perquè no es produeixin despreniments mentre es produeixi la perforació del túnel.

Aquests treballs de protecció s'allargaran fins a la primavera. Un cop acabats, es farà la licitació de la segona fase, que seran les obres per fer el túnel de Rocafort i els dos vials de la calçada.

Tot plegat tindrà un cost d'uns 24 milions d'euros i una durada del voltant d'uns tres anys perquè es podrien allargar fins al febrer del 2027. La infraestructura permetrà evitar els embussos que es produeixen en el centre de la parròquia laurediana.

Per Espot és "una obra imprescindible"

"És una infraestructura importantíssima", ha asseverat el cap de Govern, Xavier Espot. La nova carretera beneficiarà els veïns de la parròquia laurediana, però també als visitants perquè es creu que no es realitzaran tantes cues quan els turistes d'Espanya entrin al país o quan els andorrans hagin de sortir del país.

De fet, per aquesta zona transcorren una mitjana de 25.000 vehicles diaris i entre 2,5 i 3 milions de turismes a l'any. Per això "era una obra imprescindible", ha defensat Espot, que ha aprofitat per recordar que era un dels punts del programa electoral.

La muntanya de Rocafort és un espai simbòlic, que val la pena preservar amb una vegetació pròpia i específica dins d'Andorra i nosaltres treballarem per minvar l'impacte de l'obra ” Xavier Espot Cap de Govern

La inversió serà de 24 milions d'euros contemplats dins d'uns crèdits plurianuals. En aquest sentit, Espot ha remarcat que els terminis i el finançament de l'obra quedaran compromesos, pel qual "pensem que pot ser una realitat abans que finalitzi aquesta legislatura".

Aquests primers treballs consisteixen a adequar unes proteccions per evitar la caiguda de roques o altres elements.

Segons el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, que les tasques hagin arrencat aquest dilluns servirà per avançar les obres "uns tres mesos" perquè "normalment les proteccions tarden uns nou mesos a col·locar-se".

Full de ruta

El full de ruta és que la perforació de la muntanya per establir-hi el túnel, d'uns 230 metres, iniciï el setembre del 2025 per la boca sud i que abans de la perforació ja estigui més o menys enllestit l'accés de la boca sud, que en aquest cas els treballs arrencarien el juny. Per aquest motiu, Ferré ha explicat que en licitar-se les obres el mes de març, el mes de maig ja estaran adjudicades i quan "comencin a fer les obres per la boca sud, les proteccions ja estaran col·locades i els primers tres mesos fins al setembre serà per fer l'accés a la zona sud".

El setembre la màquina treballarà en el túnel i un cop transcorrin els set mesos que durarà l'obra, les proteccions de la boca nord ja hauran finalitzat, amb la qual cosa "quan el túnel estigui perforat completament ja tindrem els dos accessos acabats", ha descrit el titular d'Urbanisme i Territori.

"Millorarà la qualitat de vida dels lauredians, però també tindrem menys contaminació perquè els vehicles no transitaran pel centre de la parròquia i això ens farà millorar la seguretat viària pels vianants i pels vehicles que estaran desviats per aquesta obra", ha valorat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao.

Tot i que a priori no hi haurà el trànsit de tants vehicles pel centre, el projecte contempla un parell de rotondes en diferents indrets que permetran "la permeabilitat amb Sant Julià de Lòria, de tal manera que continuem intentant donar vida al poble", ha comentat el cap de Govern. D'aquesta manera, els lauredians "no quedaran aïllats" perquè els visitants hi podran accedir, però tindran una "altra qualitat de vida", ha detallat el ministre.

La infraestructura està pensada des d'una perspectiva mediambiental. Un cop estigui enllestit, Govern té la voluntat de portar a terme una revegetació de l'espai per minimitzar l'impacte visual i perquè el vial quedi ben integrat paisatgísticament amb la zona. Durant les obres molts arbres s'hauran de tallar, però es mirarà de "reposicionar" i "serem molt curosos" amb l'objectiu "de fer-ho ben integrat", ha recalcat Ferré.

Aquesta serà la fase final d'una iniciativa que s'ha allargat en el temps, ja que va arrencar el 2008 amb el túnel de la Tàpia i va continuar amb la segona legislatura de Toni Martí com a cap de Govern amb el desdoblament de l'avinguda de Francesc Cairat. "Quedava aquest tercer punt, un punt complicat que és aquest túnel de Rocafort que ha de permetre acabar la desviació de Sant Julià", ha manifestat Espot.