Andorra i Montenegro acorden un Conveni de no doble imposició

Andorra la VellaLa jornada de treball d'aquest dimarts s'ha iniciat amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, a la recepció oferta pel secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, als mandataris aplegats a Nova York amb motiu de la celebració de la 79a Assemblea General de les Nacions Unides. Espot, conjuntament amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, han assistit a l'obertura del Debat General.

En l'àmbit bilateral, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i el seu homòleg montenegrí, Ervin Ibrahimovic, han formalitzat la signatura aquest dimarts del Conveni per eliminar la doble imposició (CDI) entre els dos països. El conveni passarà ara a tràmit parlamentari per a la seva aprovació.

Els dos ministres han celebrat la materialització d'unes negociacions que es van iniciar formalment a principis d'aquest any. Amb aquest nou CDI, Andorra ja disposa de 19 convenis de les mateixes característiques signats amb altres països com Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino i Hongria, entre d'altres.

Durant la trobada, Tor i Ibrahimovic, han pogut tractar diversos àmbits de la col·laboració bilateral i multilateral entre els dos països, com la cooperació en l'àmbit turístic, econòmic i financer.

El cap de Govern i la secretària general de la Unió Internacional de Telecomunicacions exploren noves vies de col·laboració

El cap de Govern, Xavier Espot, també s'ha reunit amb la secretària general de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), Doreen Bogdan-Martin, màxima responsable de l'agència especialitzada de les Nacions Unides en tecnologies de la informació. En la trobada, els dos mandataris han fet seguiment de la col·laboració establerta entre Andorra i la UIT.

Espot ha agraït la participació activa de l'agència en la primera edició del Fòrum Digital d'Andorra, organitzat la primavera passada conjuntament amb la Secretaria General Iberoamericana i que va inaugurar el vicesecretari de l’UIT, Tomas Lamanauskas. Espot ha exposat a Bogdan-Martin la voluntat del Govern de donar continuïtat i acollir pròximes edicions d'aquest Fòrum amb l'objectiu de continuar contribuint a la digitalització en tots els països de l'espai iberoamericà i d'intercanviar experiències per avançar cap a la connectivitat universal.

Durant la trobada, el cap de Govern i la secretària general han abordat la prioritat d'Andorra en accelerar la transició digital a favor del desenvolupament econòmic i social. En aquest sentit, Espot ha explicat l'evolució d'Andorra, que fa només quatre anys se situava a la cua dels països europeus en matèria de transformació digital i, amb la determinació del Govern per revertir aquesta situació avui en dia, el nivell de digitalització d'Andorra se situa en la mitjana europea.

Bogdan-Martin s'ha interessat pel Programa de Transformació Digital d'Andorra, especialment per les accions que s'estan duent a terme al voltant del benestar digital dels infants i adolescents, una prioritat que també comparteix la UIT. També han acordat impulsar la cooperació entre l'agència de les Nacions Unides i Andorra Telecom en àmbits com la formació i han explorat la possibilitat de poder organitzar i acollir una de les reunions de la UIT al Principat.

La reunió ha evidenciat la bona col·laboració existent i les dues parts han acordat impulsar la signatura d'un acord que en doni continuïtat i obri noves vies de cooperació.

El rol dels petits Estats i el multilateralisme

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, també ha participat aquest dimarts en la taula rodona d'alt nivell "Enfortint el multilateralisme promovent la Carta de les Nacions Unides. El rol dels petits Estats", organitzada per Estònia, Liechtenstein, Guyana, Sierra Leone, Singapur i Kuwait, on ha defensat el rol dels Estats de petita dimensió en l'enfortiment de l'ordre multilateral i el manteniment i la defensa de la Carta de les Nacions Unides a través de la diplomàcia, la promoció del diàleg i el suport a les normes internacionals basades en regles i la defensa de la resolució pacífica de conflictes.

En la seva intervenció, Tor ha expressat que "Andorra demana fermament un diàleg inclusiu per posar fi a la guerra i restablir la pau i la seguretat a Europa. Advoquem per relacions multilaterals més profundes en el marc de les Nacions Unides per forjar acords que redueixin els conflictes i fomentin la cooperació entre els estats."

La delegació andorrana, encapçalada pel cap de Govern, continuarà aquest dimecres l'agenda multilateral i bilateral en el marc de la 79a Assemblea General de les Nacions Unides. Així, es preveu que el cap de Govern es reuneixi, entre d'altres, amb el president de l'Equador, Daniel Noboa, per tractar l'agenda de la XXIX Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de Govern que acollirà la ciutat de Cuenca (Equador) aquest mes de novembre.

Per la seva part, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, es trobarà amb el ministre d'Afers Exteriors de Malàisia, Mohamad Hassan, amb qui celebrarà la signatura de l'establiment de relacions diplomàtiques entre ambdós països. També tindrà l'oportunitat de trobar-se amb la seva homòloga de Finlàndia, Elina Valtonen, i participar en diferents reunions multilaterals convocades en el marc de l’Assemblea General.