Biden es retira de les eleccions dels Estats Units

Andorra la VellaEl president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat que es retira de la carrera per la reelecció després de la pressió creixent del Partit Demòcrata. Tot i que a principis de juliol el president va afirmar que només es retiraria si ho demanava "el Senyor Totpoderós", finalment ha cedit a les pressions dels seus aliats. Ara, el Partit Demòcrata ha de triar un nou candidat per a les eleccions de novembre, amb la vicepresidenta Kamala Harris com a preferida per la candidatura.

Kamala Harris com a possible candidata a la presidència dels EUA

Segons una enquesta de l'Associació de premsa internacional i el Centre Nacional d'Investigació i d'Opinió de Chicago (NORC), prop del 60% dels votants demòcrates creuen que Kamala Harris seria una bona presidenta, encara que només tres de cada deu ciutadans opina que ho faria bé. Una altra enquesta de la mateixa agència indicava que el 65% dels votants demòcrates creien que Biden hauria de retirar-se, especialment després del debat electoral de finals de juny.

Minuts després de publicar la seva dimissió en forma epistolar, POTUS va publicar un missatge de suport a Harris on convida als demòcrates que aquest sigui el punt d'inflexió que faci perdre a Donald Trump:

"Companys demòcrates, he decidit no acceptar la nominació i concentrar totes les meves energies en els meus deures com a president durant la resta del meu mandat. La meva primera decisió com a candidata del partit en 2020 va ser triar a Kamala Harris com la meva vicepresidenta. I ha estat la millor decisió que he pres. Avui vull oferir tot el meu suport i suport perquè Kamala sigui la candidata del nostre partit enguany. Demòcrates: és hora d'unir-se i vèncer a Trump. Fem-ho."

Un escenari ideal pel Partit Republicà

Les preocupacions sobre la salut i la capacitat de Joe Biden han anat augmentant, amb una caiguda en la confiança en la seva capacitat mental del 40% al 27% entre febrer i juliol. L'intent d'assassinat contra Trump del 13 de juliol ha donat un moment de calma, però també va augmentar el nerviosisme entre els demòcrates. Finalment, Trump ha aprofitat la situació per reforçar el seu control sobre el Partit Republicà i atacar els demòcrates, acusant-los d'instigar la divisió al país.