Usuaris critiquen Josep Rull per treure pit del català amb el discurs d'Espot

Andorra la VellaEl discurs d’Espot a les Nacions Unides en català ha captat l’atenció de la comunitat catalanoparlant, fent que tota mena d’usuaris hagin compartit l’alegria d’haver donat visibilitat al català en un escenari internacional tan rellevant. En particular, un d’aquests usuaris ha estat Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, qui ha reivindicat el català amb el discurs d’Espot.

Això li ha suposat al president del Parlament una allau de crítiques per part d’usuaris independentistes que retreuen a Rull que Catalunya si esdevingués un estat propi també gosaria de poder representar el català internacionalment.

“Vosaltres no vau ni tenir el valor ni la decència de parlar la nostra llengua en el judici sumaríssim espanyol del procés,” esmenta un usuari. “I vostè davant del tribunal espanyol vau decidir posar-vos de genolls i respondre en espanyol. Quina manca de dignitat!”

Altres comentaris expressen frustració, com: “On és la notícia? Són un estat, no el que ens obligueu a ser vosaltres, traïdors.” I finalment, un altre usuari critica la situació actual afirmant: “Això sí és un representant d’un Govern, no el que tenim aquí, unionistes covards.”