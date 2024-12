Macron declara dol nacional a França per la tragèdia a Mayotte

Andorra la VellaEl president de França i copríncep francès, Emmanuel Macron, ha anunciat que es prendran mesures d'emergència per ajudar els habitants de Mayotte després del cicló Chido, assegurant la continuïtat de l'Estat. Macron també viatjarà a Mayotte en els pròxims dies per donar suport als ciutadans i equips de rescat, mentre es preparen les accions per a la reconstrucció. En resposta a la tragèdia, ha declarat un dol nacional en honor a les víctimes i per mostrar la solidaritat del país amb la regió afectada.