Macron no dimitirà independentment del resultat de les eleccions legislatives

Andorra la VellaEmmanuel Macron ha deixat clar que no dimitirà independentment del resultat de les eleccions, rebutjant la hipòtesi de la seva dimissió. El president ha afirmat que les institucions són clares sobre el seu paper i ha defensat la seva decisió d'avançar les eleccions per "guanyar" i "clarificar" posicions, la qual cosa ha provocat una crisi a la dreta francesa.

Macron planeja una conferència per explicar el seu programa electoral i ampliar el seu suport polític amb figures de diferents partits, inclosos Els Republicans, el Partit Socialista i els ecologistes. La idea d'una possible dimissió per tornar a presentar-se el 2027 havia circulat a les xarxes socials, però ha estat descartada pel mateix Macron.

Des de les eleccions legislatives de juny de 2022, on Macron va perdre la seva majoria absoluta, la dificultat per formar majories parlamentàries ha paralitzat moltes reformes, inclosa la controvertida reforma de les pensions del 2023.