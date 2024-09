Més controls a les fronteres alemanyes

Andorra la VellaAlemanya ha anunciat la reintroducció de controls a totes les seves fronteres terrestres en un gir de la seva política migratòria, coincidint amb l'increment de la influència de l'extrema dreta al país. La ministra de l'Interior, Nancy Faeser, ha informat que els controls començaran dilluns vinent i duraran sis mesos.

La mesura es pren després de la històrica victòria electoral del partit Alternativa per a Alemanya (AfD) a la regió de Turíngia, que marca el primer triomf d'un partit d'extrema dreta en eleccions regionals des de la fi del nazisme.

Faeser ha defensat la decisió com una mesura per enfortir "la seguretat interna" davant amenaces com el terrorisme islamista i per mantenir una "postura ferma contra la immigració irregular". Aquesta decisió se suma als controls ja establerts des de l'octubre de 2023 a les fronteres amb Polònia, la República Txeca, Àustria i Suïssa, on s'ha impedit l'entrada de 30.000 persones.

L'anunci coincideix amb una creixent preocupació per la immigració i la seguretat, especialment després d'un atac recent a Alemanya per part d'un demandant d'asil sirià que va causar tres morts. Aprofitant aquestes tensions, l'extrema dreta ha aconseguit guanyar terreny polític, fins al punt de guanyar les eleccions en una regió clau. La mesura també arriba poc abans de les eleccions a Brandenburg, on el Partit Socialdemòcrata Alemany, al qual pertany Faeser, intentarà mantenir-se al poder.

El futur de l'espai Schengen en joc?

Alemanya, membre de l'espai Schengen, ha justificat aquests controls com una resposta necessària a amenaces concretes, tot i que l'espai de lliure circulació només preveu aquestes mesures com a últim recurs. Aquesta no és la primera vegada que països de l'espai Schengen adopten controls fronterers, ja que s'han implementat en el passat durant crisis migratòries, atemptats terroristes i la pandèmia. Ara, amb l'auge de la dreta populista, aquests controls podrien ser el preludi d'una nova era de restriccions a la lliure circulació a Europa.