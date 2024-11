Milers de georgians protesten contra la suspensió de la candidatura a la Unió Europea

Andorra la VellaMentre Andorra avança en el seu propi procés de culminar l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE), els esdeveniments recents a Geòrgia ofereixen un recordatori dels desafiaments polítics i socials que poden sorgir en relació amb la integració europea. A Tbilissi, la capital georgiana, almenys 43 manifestants han estat detinguts i 32 agents de policia han resultat ferits durant disturbis després de l'anunci del govern del país de congelar les negociacions d'adhesió a la UE fins al 2028.

Els enfrontaments es van desencadenar quan milers de ciutadans proeuropeus es van congregar a l'avinguda Rustaveli per protestar contra la decisió del primer ministre, Irakli Kobajidze, de suspendre les negociacions. Els manifestants, que consideren la mesura un retrocés cap a una orientació autoritària i prorrussa, van bloquejar el trànsit davant del Parlament i altres edificis governamentals, brandant banderes de Geòrgia i la UE.

El govern georgià, per la seva banda, ha justificat la congelació com una estratègia per prioritzar altres reformes internes. Aquesta decisió arriba després d'unes eleccions legislatives denunciades per l'oposició com a irregulars, fet que ha intensificat la tensió política al país.