L'oposició francesa prepara una moció de censura al Govern dimecres vinent

Andorra la VellaEl primer ministre francès, Michel Barnier, ha aplicat aquest dilluns l'article 49.3 de la Constitució per forçar l'aprovació del pressupost de la Seguretat Social sense votació parlamentària, una maniobra que podria provocar la caiguda del seu govern minoritari.

La decisió ha enervat tant l'esquerra com la ultradreta, que han anunciat mocions de censura contra l'Executiu, sumant-se per aconseguir una majoria suficient per derrocar-lo.El grup parlamentari de Marine Le Pen, Agrupació Nacional (RN), ha confirmat el seu suport a la moció de censura presentada per l'esquerra i ha avançat que també proposarà la seva pròpia.

"Aquest text, com aquest govern, mereix la censura", han expressat a les xarxes socials. Per la seva banda, Le Pen ha criticat la negativa de Barnier a acceptar les seves peticions sobre pensions, impostos i ajuts mèdics, i ha qualificat el govern de "continuïtat del macronisme".

El govern, que ja ha fet diverses concessions, com eliminar un augment de l’impost de l’electricitat i mantenir els reemborsaments mèdics sense canvis, ha estat criticat per ambdues bandes. La líder ultradretana Marine Le Pen i el seu partit, l’Agrupació Nacional (RN), han advertit que sense més concessions presentaran una moció de censura. La coalició d’esquerres, el Nou Front Ampli (NPR), ja ha anunciat que també impulsarà aquesta moció.

El primer ministre Barnier ha alertat que una destitució desencadenaria una "tempesta financera" amb greus conseqüències per al dèficit públic francès, actualment del 6,1%. França està dividida políticament després de les eleccions de juny, que van deixar un parlament fragmentat entre centristes, esquerra i extrema dreta.

Durant el seu discurs davant l'Assemblea Nacional, Barnier ha defensat la necessitat d'adoptar "textos financers responsables" per evitar un "territori desconegut" i una possible crisi financera. Tot i les concessions fetes a la RN, com la retirada d'ajuts mèdics a migrants i la congelació d'algunes pujades fiscals, aquestes no han estat suficients per garantir la seva supervivència política.

La moció de censura es votarà aquest dimecres, i els vots combinats de l'esquerra i la RN podrien superar els 300, més dels 288 necessaris per fer caure el govern, només tres mesos després de la seva formació. La situació posa França a la vora d'una nova crisi política i podria provocar eleccions legislatives anticipades l'any vinent.