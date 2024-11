Reconciliació pública entre França i el Marroc per presumpte espionatge

Andorra la VellaLa visita del copríncep Emmanuel Macron al Marroc aquesta setmana ha suposat un nou impuls a les relacions entre París i Rabat, després de diversos anys de tensions diplomàtiques. La visita arriba després de mesos d’intens treball diplomàtic per refer una relació que havia quedat marcada per conflictes com l'ús del programari espia Pegasus per part dels serveis secrets marroquins per espiar Macron. O el distanciament del Marroc respecte a França quan va declinar l'ajuda gal·la després del terratrèmol del setembre.

Durant la seva visita, Macron va reafirmar el suport de França al pla d'autonomia marroquina per al Sàhara Occidental com “l'única base” per a una resolució del conflicte amb el Front Polisario. “Amb Mohammed VI hem decidit escriure un nou llibre junts”, va afirmar Macron, qui va insistir que el futur del Sàhara “s’inscriu dins la sobirania marroquina”.

Aquesta posició, que marca un canvi de la política francesa cap al nord d'Àfrica, va rebre una càlida acollida al parlament marroquí, mentre Macron va voler matisar que la postura francesa “no és hostil a ningú”, referint-se a les crítiques d'Algèria, principal suport del Front Polisario.

Acords comercials i de migració

Macron i Mohammed VI també van signar 22 acords comercials i financers per valor de 10.000 milions d’euros, que inclouen el desenvolupament del tren d’alta velocitat fins a Marràqueix, un projecte adjudicat a l’empresa francesa Alstom. A més, Engie va signar un contracte amb l’empresa estatal marroquina OCP per valor de 3.500 milions d’euros en energies renovables. En l’àmbit cultural, la visita va incloure la inauguració del Gran Teatre de Rabat, dissenyat per l'arquitecta Zaha Hadid.

Pel que fa a la migració, el ministre francès d'Interior, Bruno Retailleau, i el seu homòleg marroquí, Abdelouafi Laftit, van acordar treballar conjuntament per facilitar la identificació i el retorn dels marroquins en situació irregular a França, i van assenyalar que amb aquesta col·laboració es buscarà una millora en el nombre de readmissions.

Aquest gest diplomàtic, acompanyat per un ampli grup d’empresaris francesos, vol consolidar una relació reforçada entre França i el Marroc, un compromís que Macron va formalitzar amb una invitació al rei Mohammed VI per a una nova visita d'Estat a França el 2025.