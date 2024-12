Què suposa la llei marcial a Corea del Sud?

Andorra la VellaEl Parlament de Corea del Sud ha derogat aquest dilluns la llei marcial proclamada pel president Yoon Suk-yeol, després d'una sessió plenària extraordinària on la mesura ha estat rebutjada amb 190 vots a favor. Segons la Constitució sud-coreana, aquesta decisió obliga el mandatari a retirar l'estat d'excepció.

Què implica la llei marcial?

D'acord amb l'article 77.1 del marc normatiu del país, la llei marcial permet mobilitzar les forces militars en temps de guerra, conflictes armats o altres emergències nacionals similars. Durant aquest període, es paralitza tota activitat parlamentària i política, tant dins com fora de l'Assemblea Nacional. També es restringeixen els drets civils: els mitjans de comunicació queden sotmesos a estricta vigilància governamental, i es prohibeixen totes les activitats polítiques.

Un desenllaç polític clau

La proclamació de la llei marcial per part del president Yoon havia provocat una gran controvèrsia, especialment per l'abast de les seves implicacions en la vida pública i política. Les forces de l'oposició, que tenen la majoria al Parlament, van pressionar perquè s'anul·lés, al·legant que les circumstàncies no justificaven una mesura tan dràstica.

Amb aquesta votació, el Parlament ha exercit el seu dret constitucional per limitar el poder executiu en una situació que molts analistes consideren crítica per a la democràcia sud-coreana. El futur immediat se centrarà en com el president Yoon gestionarà aquesta derrota política i si hi haurà repercussions per a la seva administració.