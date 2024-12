"Va ser la Unió Europea qui va aturar l'acord amb Mònaco"

Andorra la VellaEl síndic general, Carles Ensenyat, i el president del Conseil National de Mònaco, Thomas Brezzo, han signat aquest dilluns al matí a la Casa de la Vall un acord de col·laboració entre els parlaments andorrà i monegasc per potenciar les relacions de les dues cambres, tant en l'àmbit polític com tècnic.

L'acord contempla "el compromís de fomentar la col·laboració mitjançant intercanvis d'experiències" i "establir un mitjà de comunicació directe per intercanviar bones pràctiques i promoure projectes concrets d'interès comú".

Dins de la trobada, Brezzo ha revelat que va ser la Unió Europea qui va aturar les negociacions per a l'acord d'associació i no el Principat del Mediterrani, segons el relat comunament acceptat. La delegació negociadora de la comunitat es va adonar que el nou marc entrava en conflicte irresoluble amb la Constitució monegasca. Per tant, no es podia continuar avançant. La UE va donar per tancades les negociacions, segons ha deixat clar Brezzo.

Només 6.000 de 33.000

Mònaco té una Constitució molt proteccionista similar a l'estatus antic d'Andorra. Les professions liberals i certs sectors estan reservats per als nacionals. En el Principat hi ha sis mil monegascos amb passaport dels 33.000 habitants globals. Només un de gairebé cada sis té tots els drets.

Aquesta circumstància fa que la Unió Europea no pugui tirar endavant un acord d'associació perquè suposaria una violació flagrant de drets. La discriminació a la major part de la ciutadania que té vetats certs drets econòmics i professionals va contra els principis d'igualtat davant la llei que és un pilar de la UE.

Tot i aquest entrebanc, Brezzo ha manifestat que no s'ha descartat per part de Mònaco reobrir en el futur les negociacions. De moment, però no hi ha una fórmula per encaixar l'acord amb Brussel·les i no modificar la Carta Magna.