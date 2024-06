Zelensky rep el suport d'Espot a la Cimera per la Pau d'Ucraïna a Suïssa

Andorra la VellaEn una important cimera celebrada a Suïssa, prop de cent països i organitzacions s'han reunit per traçar un camí cap a la pau entre Ucraïna i Rússia. Aquesta conferència, que ha tingut lloc en un centre turístic proper a Lucerna, ha destacat per l'absència d'una delegació de Moscou. Andorra ha estat una de les nacions que ha assistit a l'esdeveniment representat pel cap de Govern, Xavier Espot.

"El nostre país està present aquest cap de setmana a la Cimera per la pau a Ucraïna, que se celebra a Suïssa, per defensar una pau justa i duradora d’acord amb els principis de la Carta de les Nacions Unides", ha declarat el cap de Govern.

"Testimonis de com es fa història"

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha aprofitat l'ocasió per demanar suport al seu pla de pau de deu punts, esbossat per primera vegada a finals de 2022. "Tot el que es pacti avui a la cimera serà part del procés de pau que tots necessitem", ha declarat Zelenski en una roda de premsa amb la presidenta de Suïssa, Viola Amherd, abans de l'inici de la conferència. "Crec que aquí serem testimonis de com es fa història", ha afegit.

La majoria dels governs occidentals han enviat representants de primer nivell, inclosa la vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, que ha anunciat un paquet d'ajuda de més de 1.400 milions d'euros per ajudar Kíiv a reconstruir la seva infraestructura malmesa i atendre les necessitats humanitàries derivades del conflicte, segons un comunicat de la Casa Blanca.

A la trobada també hi han assistit caps d'estat i de govern de diversos països europeus, com França, Alemanya i el Regne Unit, així com el primer ministre japonès, Fumio Kishida. No obstant això, la Xina ha decidit no participar, argumentant que qualsevol reunió d'aquest tipus hauria de comptar amb la presència tant de Rússia com d'Ucraïna.

Les mesures que proposa Ucraïna

El pla de Zelenski inclou demandes com l'alto el foc, la restauració de la integritat territorial d'Ucraïna, la retirada de les tropes russes del territori ucraïnès i la restauració de les fronteres d'Ucraïna amb Rússia anteriors a la guerra. També demana la creació d'un tribunal especial per jutjar els crims de guerra comesos per Moscou.

El posicionament de Putin

Tot i això, Rússia ha expressat poc interès en acceptar aquestes condicions i no ha mostrat signes de compromís pel que fa a les qüestions territorials. El president rus, Vladímir Putin, ha reiterat el pla de pau del Kremlin, que Ucraïna és poc probable que accepti mai. Aquesta proposta exigeix que les tropes ucraïneses es retirin de quatre regions del sud i l'est d'Ucraïna que Moscou ha dit que annexionaria, en violació del dret internacional, i que Kíiv abandoni el seu intent d'unir-se a l'OTAN.

La situació del conflicte

Mentre les forces russes han aconseguit avanços modestos en dues de les regions – Donetsk i Luhansk – en els últims mesos, estan lluny d'ocupar les quatre, que inclouen Jersón i Zaporiyia. Putin va afirmar que gairebé 700.000 soldats russos estan lluitant a Ucraïna, un augment respecte als 617.000 que havia informat anteriorment.

En resposta, Zelenski va assenyalar que "el fet que Putin demani que entreguem part dels nostres territoris implica que no es detindrà, i no hi haurà un conflicte congelat". A més, va comparar els missatges de Putin amb els de Hitler, destacant que la major part del món està del costat d'Ucraïna.

En resum, la reunió de dos dies a Suïssa, que compta amb la presència de més de cinquanta caps d'estat i de govern, inclosos delegats d'Andorra, es presenta com un esdeveniment històric malgrat l'absència notable de Rússia i la Xina. Les esperances estan posades en que aquesta cimera pugui marcar un punt d'inflexió en la recerca de la pau a Ucraïna.