Canillo obliga a construir les bordes amb estètica tradicional

CanilloEl comú de Canillo ha celebrat aquesta tarda la sessió de Consell Sabut per aprovar una sèrie de mesures importants per continuar impulsant el benestar de la ciutadania, dinamitzar l’economia de la parròquia i preservar el seu paisatge. Entre els punts més destacats, es troba l’aprovació de diversos convenis de col·laboració per a la cessió de terreny a precari destinat a la creació d’horts per als veïns de Canillo, la creació d’un espai de lleure on els animals de companyia puguin socialitzar i jugar i l’aprovació d’una nova Ordinació reguladora de les construccions de les zones de protecció.

L’objectiu principal d’aquesta nova Ordenació és la de protegir el paisatge les valls de Canillo, per mantenir la tradicional fisonomia de les bordes, i prevenir l’enderroc de les bordes existents que aporten al nostre paisatge aquesta arquitectura de muntanya. El desenvolupament urbanístic produït en els darrers anys en les valls de Canillo: Mereig, Montaup, vall del Riu, la Coma de Ransol, Entor i la vall d'Incles, ha posat de manifest una nova tipologia de construccions que no s’adapten a l’edificació tradicional de les nostres bordes i ha portat a la redacció i aprovació d'una nova Ordenació reguladora de les construccions amb caràcter provisional amb la finalitat de preservar el paisatge de les zones de protecció de la parròquia de Canillo i establir una imatge de conjunt on les construccions estiguin integrades amb l'entorn.

Des del Comú de Canillo es fa èmfasis en el fet que cal preservar la memòria paisatgística que s'ha conservat fins al dia d'avui i amb aquesta voluntat s'han establert paràmetres d'una forma clara i precisa en: l'àmbit d'aplicació, el paisatge, l'entorn, els arranjaments, en els accessos, zones d'aparcaments, en les volumetries, les condicions d'edificació i materials a utilitzar en les construccions. També s'estableix que totes les construccions existents anteriors a l'any 1980 se'ls hi aplicarà una protecció volumètrica i, per tant, no es podran enderrocar i s'hauran de conservar atès el seu valor patrimonial, paisatgístic, agrícola, cultural i tradicional per la parròquia.