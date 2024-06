Es compleixen 25 anys de la creació del Parc Natural de Sorteny

Andorra la VellaUn 15 de juny de 1999 es va crear el Parc Natural de Sorteny, una vall a les muntanyes ordinenques a la qual se li "va atorgar una importància: la iniciativa per la preservació, visió del present i futur d'Ordino i d'Andorra" ha mencionat el cònsol menor d'Ordino i conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Eduard Betriu. Enguany, es compleixen 25 anys d'aquest dia històric, on no només es va reconèixer aquest territori natural, sinó que durant aquestes dues dècades i mitja, s'ha pogut passar de generació en generació la necessitat de cuidar-lo i mantenir-lo.

"Es va veure un potencial de preservació, un potencial de fauna, de flora, de pastures pel bestiar i també un caire més de visió cap al futur turístic de qualitat, de regularitzar i de convivència" ha enumerat Betriu. Per celebrar l'aniversari, des del comú d'Ordino s'han proposat una sèrie d'activitats per a tots els públics amb l'objectiu de poder arribar a transmetre aquests sentiments tant als locals, com als turistes que el visiten.