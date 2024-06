Crèdit extraordinari de 3,1 milions d'euros per a la construcció d'aparcaments a la Massana

La MassanaEl comú de la Massana ha aprovat un crèdit extraordinari de 3,1 milions d'euros per a l'adquisició de terrenys, on pretén habilitar zones d'aparcaments. Tal com recull RTVA, tres d'aquests patis són a Escàs, i altres quatre parcel·les pertanyen a Pal, a la part baixa del poble.

Pel que fa als d'Escàs, han representat 1,9 milions d'euros del cost total, i es projecta un aparcament cobert amb una plaça a sobre.

Els de Pal, per la seva part, sumen un total de 1.260 metres quadrats i tenen un preu de compra d'1,2 milions d'euros. Aquest terreny, a banda de fer-se servir per aparcar, també podria aprofitar-se per a festes majors i altres activitats.

Les obres previstes per habilitar aquests aparcaments encara no tenen data per començar.