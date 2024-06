Dèficit de 5,4 milions a les arques de Sant Julià en tancar el 2023

Sant Julià de LòriaEl tancament dels comptes del 2023 ha centrat la sessió del consell de comú de Sant Julià de Lòria celebrada aquest dijous. El mandat anterior, encapçalat per l'antic cònsol, Josep Majoral, ha deixat una herència a la corporació d'un dèficit de 5,4 milions d'euros. "És un dèficit marcat per tres eixos", ha explicat Majoral. Per una banda, per la reconstrucció del Centre cultural que, com ha assenyalat, "no hi ha res a discutir" perquè "les obres han de tirar endavant pel bé de la cultura laurediana". Després, són uns comptes marcats pels reconduïts, en concret per treballs efectuats a la parròquia "que passen d'un any a l'altre" i que són "treballs més que necessaris" com és el cas de la remodelació de la carretera de la Rabassa. I, finalment, per l'adquisició estrella: l'hotel Pol, una compra "fruit de la famosa negociació al voltant del cas Portalada" i que, finalment, "ha arribat a bon port".