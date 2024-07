Encamp celebrarà la 30a edició del Saló de la Infància i Joventut amb més activitats

Andorra la VellaEl comú d'Encamp ha adjudicat a Gatzara SL la contractació d'espectacles pel Saló de la infància i joventut per les festes de Nadal del 2024-25 per un import de gairebé 165.000 euros. Enguany se celebrarà la 30a edició i s'ampliarà l'oferta d'activitats, tal com ha explicat el conseller de Cultura, Joan Sans, durant la sessió ordinària del consell de comú. Durant la sessió també s'ha aprovat la renovació del conveni entre el comú, la Federació de rugbi i el club VPC Andorra perquè continuïn jugant en el camp d'esports Prada de Moles per una temporada només, la 2024-2025.