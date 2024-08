Encamp rendeix homenatge a Joan Casas i Maria Rossell pel seu compromís amb la parròquia

EncampCom ja és tradició de la festa major d'Encamp, durant la diada de sant Roc s'ha rendit homenatge a dues de les persones grans més compromeses i amb més estima per la parròquia. Enguany, han estat Joan Casas i Maria Rossell, de 84 i 88 anys, respectivament, dos encampadans que han viscut al poble tota la seva vida. "Som una parròquia que tenim molta gent gran i molt activa. Amb la Comissió de Festes i el tècnic de Cultura Robert Lizarte, escollim una mica les persones, que cada any canvien, i que és un homenatge per a un col·lectiu, tot i que es fa individualment", ha explicat el cònsol menor del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez.

L'acte s'ha dut a terme a la casa comuna després de la missa de sant Roc amb la presència de les autoritats del comú d'Encamp, així com els integrants de la comissió de festes i els familiars i amics de Casas i Rossell. Els guardonats han valorat l'homenatge com "una cosa molt maca". "A mi em coneixen com 'Maria la de la farmàcia', he estat uns 45 anys exercint de dependenta a l'antiga farmàcia d'Encamp, tot i no ser farmacèutica" ha declarat Rossell, qui ha mencionat que, durant la nit, havia d'atendre trucades d'emergència. Per la seva part, Casas ha explicat que ha treballat en moltes ocupacions (botiller, sastre...). "La parròquia ha crescut, massa diria jo. Abans ens coneixíem tots, i ara també, però és diferent. Ha canviat", ha comentat. Rossell ha concordat amb les paraules del seu company, encara que ha assenyalat que Encamp està "més bonica".

Incident durant la nit amb una jove

Una jove de 34 anys ha resultat ferida en un accident durant la festa al complex esportiu, la nit de dijous. Segons ha esmentat Fernàndez en declaracions als mitjans, un canó de confeti hauria impactat amb l'aire comprimit a la seva cara, provocant-li unes lesions que van fer que hagués de ser traslladada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. "Hem parlat amb la parella de la noia. Ens ha dit que està estable i que evoluciona favorablement", ha mencionat el cònsol menor, que li ha desitjat una ràpida recuperació i que ha manifestat que ara els fets s'estan investigant per saber què és el que ha passat exactament.

Des de la corporació comunal estan pendents de l'estat de la jove, i han revelat que des dels serveis sanitaris s'està valorant traslladar-la a Barcelona per realitzar-li una operació de cirurgia a causa de l'accident, ja que sembla que la noia hauria patit danys a la cara.

A banda d'aquest accident, el cònsol menor del comú d'Encamp ha valorat favorablement el transcurs de les festes. "Aquesta tarda acabarem amb una mica de 'tardeo' i ja fins a l'any vinent", ha conclòs.