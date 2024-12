Escaldes estudia una línia de bus conjunta amb Andorra la Vella

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat aquest divendres una ampliació del servei del bus parroquial, l'EE Bus, que a partir del gener passarà d'una a tres línies regulars i continuarà mantenint el servei a la demanda. A més, tal com ha explicat el conseller de Medi Ambient i Manteniment d'edificis, David Pérez, actualment s'està estudiant un projecte conjunt amb Andorra la Vella per tal de crear una línia interparroquial que circuli pels llocs neuràlgics de les dues parròquies com Caldea, l'hospital, el comú de la capital, l'edifici del Govern o la CASS amb una freqüència de matí i una altra de tarda.

En tot cas, el conseller ha aclarit que primer s'iniciarà una prova pilot d'uns tres mesos "per veure si la línia és prou útil" i recollir suggeriments i propostes de millora. No es preveu, doncs, que la proposta sigui una realitat abans del primer trimestre del 2025. Aquesta ha estat, de fet, una de les demandes dels consellers de la minoria, que han suggerit "crear una línia coordinada entre les dues parròquies per oferir un millor servei a la ciutadania i esdevenir una parròquia més sostenible".

Pel que fa a les línies regulars que s'han ampliat, i després d'una anàlisi tècnica, el comú ha decidit "evolucionar" el bus comunal conservant el servei a la demanda per a persones amb mobilitat reduïda o per causes justificades i incorporant dos nous recorreguts. Així doncs, a partir de principis d'any hi haurà una línia a Engolasters, una altra a Sant Jaume i una tercera als Vilars amb freqüències d'una hora. "El bus a la demanda no desapareix, però s'intenta ser més precís perquè no hi hagi aquesta disfunció i els problemes amb què ens hem trobat al llarg del temps", ha indicat el conseller.