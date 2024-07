La gran font de banyeres del projecte Caldes ja està en marxa

Escaldes-EngordanyLa part més emblemàtica del projecte Caldes, la gran font amb banyeres situada a la plaça del Madriu, ha estat posada en marxa aquest divendres de manera oficial. L'obra de l'artista Javier Balmaseda, una escultura que la cònsol major, Rosa Gili, ha qualificat de "cirereta del pastís" del projecte, serveix per posar en valor l'aigua termal, símbol de la parròquia i també l'origen del turisme no només a la parròquia sinó també al país, ja que en aquesta part d'Escaldes-Engordany va ser on van posar-se en marxa els primers establiments hotelers que van rebre turistes, que venien a fer cures d'aigua termal. "Jo crec que a poc a poc anem veient els fruits de tot un treball molt important que hi ha al darrere", ha valorat Gili, que ha manifestat que ara realment queda "algun petit retoc" perquè el projecte estigui totalment acabat i preveu que cap al mes de setembre ja estarà al cent per cent. El cost ha estat d'entre 4,5 i 5 milions d'euros, però la cònsol major ha remarcat que "la part artística val diners, però no és això el que val més, el que val més és essencialment tota aquesta part més arquitectònica, d'enginyeria", ja que ha recordat que s'ha refet la plaça del Madriu, es va treure la passarel·la sobre el riu que hi havia a tocar del Caldes, s'ha refet també la part baixa de l'espai Caldes "ja que no aportava un valor afegit" i també s'ha actuat sobre el passeig, sobre la font del Metge i també sobre la carretera, tot plegat per "guanyar espai per a la ciutadania i perquè realment passin moltes coses" en aquesta part de la parròquia.

Gili ha recordat que el projecte ja va ser "rupturista" en el seu plantejament, ja que es va voler aprofitar al màxim "el talent" i es va proposar que no només hi participessin enginyers i arquitectes sinó també artistes com Balmaseda.

La mandatària comunal ha reivindicat que amb aquesta actuació del projecte Caldes, juntament amb d'altres com l'aparcament de l'església o l'adquisició de patrimoni, així com la restauració dels ponts històrics, "realment es transforma aquesta zona històrica de la parròquia i, de retruc, el país".

Gili s'ha mostrat satisfeta de poder anar culminant el projecte que va arrencar el 2021 amb el plantejament del concurs públic. Ara queden petites actuacions abans no arribin les vacances de la construcció, ja que ara com ara s'està actuant sobre la carretera i a la font del Metge. També queda alguna aixeta de l'entramat de tubs que conformen l'actuació artística de Balmaseda.

La font està conformada per un seguit de banyeres i s'ha posat en marxa en un acte que ha coincidit amb la festa major i al que han assistit diferents autoritats, entre les quals membres de la corporació comunal però també membres del Govern com la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, i els síndics. Les autoritats no han dubtat a estrenar la font mullant-se els peus, que de fet és un dels objectius d'aquesta instal·lació.