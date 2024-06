L'accés rodat a la zona de Claror quedarà restringit a vehicles andorrans

Sant Julià de LòriaEl cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, ha afirmat que volen restringir l'accés rodat a la zona de Claror només als vehicles de matrícula andorrana. Tal com recull RTVA, parla d'imitar el model de Canillo de restringir el trànsit a les zones naturals protegides.

Cairat explica que tenen constància que algunes agències de viatge espanyoles fan servir aquesta zona per entrar al Principat sense necessitat de passar per Duana. Per això mateix ja s'està parlant amb els ajuntaments catalans de la zona per coordinar-se a l'hora de controlar el trànsit.

Aquest posicionament polític arriba després de la sanció a nou turistes per saltar-se la prohibició de circular per la zona de Claror diumenge passat.