L'assegurança no es farà càrrec de la totalitat dels danys al Centre de Congressos Lauredià

Sant Julià de LòriaLa remodelació del Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià tindrà un cost d'uns 9 milions d'euros. Així ho informa el cònsol major, Cerni Cairat, en declaracions a RTVA. Un cost que no assumirà l'assegurança completament.

Segons explica Cairat, en un edifici de trenta anys hi ha moltes accions que es consideren "millores", motiu pel qual l'assegurança no cobrirà aquesta mena de reparacions. Tot i això, aclareix que estan treballant perquè la xifra que ha d'aportar l'assegurança s'apropi el màxim possible al cost total de la reparació i renovació del centre, després del gran incendi que el va destrossar.